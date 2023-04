Минэкономразвития завершает подготовку нормативных актов для внедрения в РФ Единого документа территориального планирования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в четверг, 20 апреля, принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления.

Одной из тем заседания стали направления пространственного развития муниципальных образований. Глава Минэкономразвития отметил, что пространственное развитие формирует качество среды, а также основу для жизни людей и для ведения бизнеса в муниципалитетах. В основе пространственного развития лежит территориальное планирование – механизм, который позволяет расставлять приоритеты для развития отдельных отраслей и увязывать их между собой.

Как пояснил министр, на муниципальном уровне территориальное планирование наиболее сложное, поскольку муниципалитетам необходимо учитывать федеральные и региональные планы при составлении собственных. Ранее Президентом была поставлена задача упростить правила подготовки документов и сократить их количество.

«По Вашему поручению был подготовлен, рассмотрен и принят закон, который дал возможность муниципалитетам разрабатывать Единый документ – генеральный план, совмещенный с правилами землепользования и застройки. С его помощью муниципалитет может одновременно корректировать генплан и правила землепользования и застройки», – подчеркнул Максим Решетников.

Еще одно преимущество Единого документа – он может утверждаться местной администрацией. Благодаря этому принятие и реализация градостроительных решений проходят быстрее. «Задача на этот год – внедрить Единый документ. Сейчас многое зависит от регионов. Мы завершаем подготовку подзаконных актов, рассчитываем, что в ближайший месяц все необходимые постановления будут приняты», – отметил глава Минэкономразвития.

Он обратил внимание, что процессы подготовки и согласования документов территориального планирования – также сложные, поскольку требуют наличия соответствующих компетенций, получения полной информации о планах развития территории. И зачастую привлечения специализированных организаций, соответственно, сбора и обработки больших данных, что занимает много времени.

В связи с этим Минэкономразвития проделало большую работу в рамках развития Федеральной государственной информационной системы территориального планирования. Сегодня в ней работает более 50 тыс. пользователей из 17 тыс. муниципалитетов. В частности, оцифрованы процессы согласования документов. Они загружаются в систему, и ведомства параллельно приступают к проверке инфраструктурных, экологических и иных ограничений. «Это позволило в 3 раза сократить сроки согласования документов с ФОИВами», – подчеркнул министр.

В конце прошлого года были реализованы ИТ-решения, которые помогут при разработке генеральных планов. Создан сервис для подготовки документов терпланирования. «Это бесплатное приложение, куда можно загружать генпланы и вносить в них изменения в соответствии с федеральными требованиями и с учетом всех документов. При помощи этого механизма рассчитываем помочь муниципалитетам, заранее видеть информационное пространство и исключить ошибки из документов», – пояснил Максим Решетников. В этом году началось тестирование этого инструмента в нескольких регионах, в дальнейшем планируется его тиражирование.

В заседании Совета при Президенте РФ по местному самоуправлению приняли участие заместитель Председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Нижегородской области Глеб Никитин, врио главы ДНР Денис Пушилин, и.о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров, глава Тюмени Руслан Кухарук и другие.

