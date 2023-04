Между раем и адом: как россияне относятся к цифровизации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Исследование включало в себя анализ документов, серию экспертных интервью и фокус-групп, а также проведенный Центром СИТИ федеральный телефонный опрос (выборка 1600 респондентов).

Авторы исследования рассказали о выявленных представлениях граждан о преимуществах цифровизации. Прежде всего это повышение качества повседневной жизни за счет экономии времени и сил, расширения возможностей для развлечений, а также за счет повышения безопасности, внедрения умного медицинского ухода с ежедневно корректируемым лечением и возможностью контроля артериального давления и сахара в крови. Речь идет даже о цифровом бессмертии, а возможно, и биологическом. «В медицине мы не только боремся с болезнями, но и улучшаем, доводим до совершенства человеческое тело, выделяем гены, которые отвечают за процесс старения, — говорится в одном из экспертных интервью. — Я считаю, что к 2100 году мы сможем добиться не только цифрового, но и биологического бессмертия».

В сфере социальных отношений, отмечают исследователи, плюсом можно считать безграничные возможности общения с родственниками, друзьями, коллегами по интересам, снижение уровня бюрократии и коррупции, сокращение разрыва между богатыми и бедными, мегаполисами и удаленными территориями. «Сегодня уже цифровизация несколько освободила людей. Мы видим, чем они его [свободное время] заполняют, — общением, электронным общением, сидением в кафе», — отметил один из экспертов, отвечая на вопросы исследователей.

Позитивный эффект эксперты видят и в экономической сфере. Цифровизация ведет к снижению издержек, дает основу для модернизации производства и сельского хозяйства, обеспечивает возможности онлайн-продажи и покупки товаров, поиска работы, получения новых профессий. Появляется больше времени заняться творчеством, саморазвитием, поддержкой друг друга. «Будет безусловный базовый доход в большинстве мест. Нам не нужно будет работать так, как мы работаем сейчас. Сама структура работы изменится, и очень сильно. Безусловный базовый доход будут давать и государство, и корпорации», — полагает один из экспертов.

Евгений Михайленко

«Цифровой мир для россиян — это во многом уже реальность. Высокая доступность интернета, недорогая мобильная связь, удобные сервисы “Госуслуги”, mos.ru, онлайн-запись к врачу, банковские приложения, мессенджеры — все это избавляет от лишнего труда и затрат, повышает повседневный комфорт и возможности для саморазвития, делает доступ к ресурсам равным, а общество — более справедливым», — отмечает директор Центра СИТИ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. Поэтому логично, что и в будущее технологий россияне смотрят оптимистично, говорит он. «Известно, что наш уровень технооптимизма довольно высок: около 60% россиян позитивно оценивают роль, которую цифровые технологии будут играть в будущем (причем в мегаполисах и городах-миллионниках их еще больше), а 26% — это ядро, максимально ориентированное на использование самых передовых цифровых технологий», — констатирует Евгений Михайленко.

Технооптимизм россиян подтверждают и ответы на вопрос о том, готовы ли они воспользоваться возможностью создать свою цифровую копию. Несмотря на радикальность предложения, более четверти (26%) респондентов сказали, что воспользовались бы такой технологией (среди мужчин — 31%, среди респондентов в возрасте 18–29 лет — 39%), и 67% ответили отрицательно.

Позитивный образ «цифрового рая» воплощает мечты россиян о дальнейшем развитии технологий, светлом мире цифрового социализма, в котором технологии освободят их от тяжкого труда, дадут свободу самореализации, обеспечат безопасность и комфорт.

Ключевые компоненты образа «цифрового рая»:

— освобождение человека от рутинных задач;

— решение экологических проблем и улучшение здоровья человека (полный check-up организма, качественная диагностика и подбор лечения);

— решение проблем обеспечения безопасности и свободы человека;

— искусственный интеллект создаст комфортные условия в умном доме.

Более того, цифровой мир способствует развитию справедливости, считают участники исследования. За счет глобального доступа к информации и культуре люди становятся более открытыми новому, больше доверяют друг другу, а цифровые технологии позволяют оценивать себя и других более объективно, дают всем равный доступ к ресурсам.

«Я живу в цифре постоянно, не вылезая из нее ни на секунду, при этом еще и преподаю. Для меня анонимность и объективность является одним из ключевых моментов — поставить студенту справедливую оценку, не завысить и не занизить, чтобы не было любимчиков», — аргументирует участник экспертного интервью.

Одновременно интервьюируемые выделили возможные минусы цифровизации. Они отметили риск размывания границ рабочего и личного времени, при этом люди меньше будут общаться между собой вживую. Страхи в сфере экономики связаны с заменой людей роботами и искусственным интеллектом: рабочие места могут сокращаться, спрос останется только на высококвалифицированных специалистов и на тех, чья работа не требует никакой квалификации.

Основные негативные ожидания от «цифрового ада»:

— потеря работы из-за автоматизации;

— ухудшение социальной коммуникации, потеря тепла и эмоций от общения;

— утечки персональных данных;

— зависимость от технологий;

— формирование клипового мышления.

При этом все же россияне не ожидают тотальной замены человеческого труда. Только 33% опрошенных считают, что роботы и ИИ заменят людей в большинстве или во всех профессиях. Почти половина (47%) полагают, что таких профессий будет меньшинство, а 17% — что роботы и ИИ вообще не смогут заменить людей. Причем именно «помогающие» и «креативные» профессии (медики, педагоги, ученые) все-таки останутся человеку.

Михаил Виноградов

Президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что образ цифрового мира «привлекает тех, кто считает, что мир будет становиться симпатичнее и лучше». «Цифровой ад», наоборот, «расставляет все точки над “ё” в глазах всех тех, кто ожидает ухудшений, но не соглашается с тем, что причиной этих ухудшений может быть сам человек, а не внешний источник». По его мнению, «спор цифрооптимистов и цифроалармистов может быть вечен, и каждый до конца жизни будет уверен, что он был прав». «Но цифра и дальше будет оставаться универсальным символом, объясняющим всю привлекательность и катастрофичность ожидаемых в ближайшем будущем изменений и адаптирующим нас к этим изменениям», — подчеркивает Михаил Виноградов.

В рамках дискуссии выступили также Ефим Фидря, замдиректора Центра СИТИ НИУ ВШЭ, и Виктор Потуремский, социолог, социальный психолог, директор по политическому анализу Института социального маркетинга.

