Крупнейшие банки присоединились к столичному проекту дистанционной регистрации бизнеса

Свыше 13 тысяч пользователей проявили интерес к онлайн-услуге «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ», созданной специалистами ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) в начале 2022 года. Банками-партнерами проекта выступили «Модульбанк», «Точка», «Тинькофф банк». С начала этого года к ним присоединились Сбер, «Уралсиб» и банк ВТБ.

Благодаря онлайн-услуге можно зарегистрировать компанию или стать индивидуальным предпринимателем, а также открыть расчетный счет без личного обращения в Федеральную налоговую службу и уплаты госпошлины.

«Дополнительная интеграция позволит пользователям получить еще больше преференций от крупного бизнеса. В условиях здоровой конкуренции банки предлагают потенциальным предпринимателям разнообразные бонусы, позволяющие быстро запустить и масштабировать бизнес. Пользователи онлайн-услуги выбирают банк самостоятельно, ориентируясь на перечень услуг, тарифы, набор преференций. А представители банка готовят пакет документов для Федеральной налоговой службы и помогают сориентироваться в нюансах», — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

На странице услуги можно выбрать подходящую организационно-правовую форму (ИП или ООО), при необходимости — обратиться за консультацией к специалистам МБМ. Онлайн-помощник даст рекомендации по подбору режима налогообложения (в 2023 году индивидуальным предпринимателям города Москвы доступно шесть налоговых режимов, и разобраться в них не так просто).

Регистрация ИП в налоговой инспекции занимает три рабочих дня, компании — пять рабочих дней.

Бонусами от банка могут стать бесплатные сервисы электронного документооборота, бухгалтерии, юридическая поддержка или бесплатный интернет-эквайринг — готовая интеграция с популярными системами управления контентом с надежной защитой от мошенничества, оформление федерального номера и авторских прав со скидкой. Кроме того, банки предлагают пакеты для работы на маркетплейсах (бесплатная регистрация магазина, нулевая комиссия за первые 100 товаров), баллы на рекламную кампанию в социальных сетях и рекламных системах.

МБМ продолжает поддерживать предпринимателей и после регистрации бизнеса: проводит обучение, предлагает программы наставничества и акселерации, помогает составить персональную стратегию развития в рамках проекта «Бизнес Апгрейд», консультирует и предоставляет более 30 онлайн-продуктов для оптимизации бизнес-процессов.

О возможностях для делового сообщества и мерах поддержки, реализуемых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», можно узнать на портале mbm.mos.ru. Все привилегии московских предпринимателей доступны после регистрации в личном кабинете.

ГБУ «Малый бизнес Москвы» помогает людям открывать и развивать свое дело. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и воспользоваться ими. Для повышения уровня предпринимательских знаний работают такие программы, как «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-песочница», «Бизнес Апгрейд», акселерационные программы. Также проводятся тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом.

Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в столице, а также более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей можно по телефону: +7 495 225-14-14.

