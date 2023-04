«Креативная индустрия учит проходить неудачи»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет "Высшая школа экономики" –

Нана Татишвили, преподаватель актерского мастерства по методу Судзуки, рассказала, что это одна из сильнейших методик мировой театральной практики. «Это особый метод подготовки актеров, который на данный момент в России преподается только в Институте кино ВШЭ, — отметила она. — Он про характер, волю и способность работать с воображаемым объектом. Уникальность методики состоит в том, что она основана на живой человеческой энергии — сильном голосе, а также подвижном, остро реагирующем на любые импульсы теле. Более того, метод способствует удержанию длительной концентрации на процессе и помогает хорошо держаться перед камерой».

Институт кино был открыт в НИУ ВШЭ совместно с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения в 2022 году. Здесь готовят сценаристов, режиссеров, продюсеров и актеров. Выпускники программ Института кино будут конкурентоспособны на рынке труда, уверен его директор Александр Акопов. Каждый из них предлагает до семи собственных проектов в рамках обучения, а к диплому студент приходит с двумя проектами — полнометражным фильмом и сериалом. «Студенты занимаются в небольших группах, — говорит Александр Акопов, — и 90% обучения занимают практические занятия. Маленькие группы подразумевают непосредственное общение с преподавателями, что способствуетт более успешному закреплению материала. Мы готовим кинематографистов, обладающих максимально возможным инструментарием в сфере продюсирования, актерского, режиссерского и сценарного мастерства. Мы — про профессиональное и зрительское кино».

Приглашенным гостем и спикером пресс-конференции стал Алексей Троцюк, генеральный продюсер компании Yellow, Black and White. Он отметил, что восхищен высоким уровнем преподавательского состава и атмосферой университета. «Я бы и сам с радостью прошел курс и получил этот незабываемый опыт в кинематографической сфере», — признался Алексей Троцюк. Он также добавил, что студент в НИУ ВШЭ должен получить навыки, которые помогут ему реализовать свои амбиции и потребности. «Креативная индустрия учит проходить неудачи, — комментирует Алексей Троцюк, – а из таких маленьких неудач и открытий и строится жизнь. Опыт работы над чем-то новым всегда вызывает стресс, сфера креатива тем более. Главная цель здесь — понять себя и других людей, изучить процесс работы и интегрироваться в него».

Александр Тронов, педагог по хореографии Института кино, танцор, актер и режиссер, рассказал, что чаще всего он работает с профессиональными танцорами, однако процесс обучения студентов Вышки происходит особенным образом. «Приходя к ребятам, я вижу их горящие глаза, в которых буквально читается: “Научи меня!”, — отмечает он. — Уже после первого занятия я увидел прогресс у ребят, что меня очень порадовало. Быть хорошим актером — это не только про игру, но и про тело, поэтому мы продолжаем развивать их способности и навыки в танце».

С Александром Троновым согласился Вадим Курилов, преподаватель сценической речи в Институте кино. Он подчеркнул, что уделять внимание своему телу должен каждый актер. «Суть обучения сценической речи заключается вовсе не в искусственной постановке дыхания, а прежде всего в высвобождении природного, внутреннего голоса артиста, — рассказал Вадим Курилов. — Специфика метода состоит в понимании себя, поэтому начинаем мы всегда с внимания к себе, своим телесным ощущениям».

Виктория Беляева, преподаватель драматургии Института кино, поделилась, что процесс обучения драматическому искусству, как и всем областям киноиндустрии, подразумевает прежде всего постоянный труд, а уже потом творчество: «Мы нацеливаем студентов на то, что творчество заканчивается на этапе написания синопсиса. Лишь в синергии постоянной работы и творчества рождается хороший сценарий, а впоследствии — отличное кино», — заключила Виктория Беляева.

