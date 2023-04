Капитальный ремонт девяти городских поликлиник в ЦАО планируется завершить в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Центральном административном округе в 2023 году планируется завершить капитальный ремонт девяти городских поликлиник — пяти взрослых и четырех детских. Медучреждения находятся в шести районах, общая площадь зданий составляет почти 27,5 тысячи квадратных метров.

Работы во всех поликлиниках находятся на разной стадии, так как капитальный ремонт в них начался в разное время. Некоторые учреждения откроются уже скоро, другие — по мере готовности в течение этого года.

В Таганском районе приведут в порядок три поликлиники, в Мещанском — две, в районах Красносельский, Тверской, Хамовники и Пресненский — по одной.

«После проведенных работ поликлиники выглядят совсем по-новому. Во время ремонта они перестраиваются практически заново, и если не знать, что это была старая поликлиника, то можно решить, что это совершенно новое здание. Перед специалистами стоит задача сделать не просто косметический, а комплексный капитальный ремонт — это вопрос куда более серьезный. Его решение позволяет улучшить качество и доступность предоставляемых медицинских услуг», — отметил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Денис Лебедев.

Взрослые поликлиники, где идет капитальный ремонт, расположены по адресам:

— Рабочая улица, дом 34, строение 1;

— Горлов тупик, дом 4;

— Протопоповский переулок, дом 19, строение 15;

— Расторгуевский переулок, дом 3;

— Воронцовская улица, дом 14/14, строение 1.

Детские поликлиники находятся по адресам:

— улица Гиляровского, дом 15, строение 1;

— Ольховская улица, дом 35, строение 1;

— Новорогожская улица, дом 34, строение 1;

— улица 10-летия Октября, дом 2, строение 1.

До начала работ объекты находились в неудовлетворительном состоянии. В рамках капитального ремонта в соответствии с новым московским стандартом поликлиник в этих зданиях заменят все инженерные системы, лифты, окна и двери. Также установят новые системы вентиляции и кондиционирования, утеплят фасады, сделают высококачественную внутреннюю отделку, оборудуют помещения и входы в здание таким образом, чтобы они были удобными для маломобильных граждан.

«Почти во всех поликлиниках будут созданы условия для размещения современного рентгеновского оборудования, а во всех взрослых поликлиниках — для установки рентгеновских аппаратов типа “U-дуга” и маммографов. В ходе работ подготовят комплекс помещений с рядом функциональных зон, среди которых процедурная (где разместят рентген), пультовая (для удаленного управления аппаратом), кабинеты специалистов, вспомогательные и подсобные помещения. Эти зоны будут отделаны электроизоляционными материалами, устойчивыми к воздействию излучения и радиации. Кроме того, помещения оборудуют собственной вентиляцией», — добавил Денис Лебедев.

В головном здании детской поликлиники № 38, филиале № 2 детской поликлиники № 104 и филиале № 3 детской поликлиники № 32 оборудуют центральные стерилизационные отделения. На четвертом этаже детской поликлиники на Ольховской улице появится клинико-диагностическая лаборатория. Для этого создадут 10 специальных помещений, в отделке которых применят плитку с устойчивым к химикатам покрытием.

Во всех детских поликлиниках появятся фильтр-боксы для разведения потоков здоровых пациентов и посетителей с респираторной симптоматикой. В головном здании детской поликлиники № 38 и филиале № 2 детской поликлиники № 32 обновят бассейны: отольют новые монолитные чаши, облицуют их специальной плиткой, установят оборудование для подготовки и обеззараживания воды, а рядом сделают душевые и раздевалки.

Ранее в округе завершили капитальный ремонт пяти поликлиник. Прием пациентов уже ведется в детских поликлиниках № 104 и 38 (филиал № 2), а также в трех взрослых поликлиниках № 68 (филиал № 2), 46 (филиал № 2) и 220 (филиал № 1). Во всех детских медучреждениях функционируют фильтр-боксы. В поликлинике на улице Плющихе (дом 42, строение 1) открылся кабинет электросветолечения.

Прилегающие к медучреждениям территории благоустроили: здесь сделали удобные дорожки, установили лавочки, урны и навигационные стелы. Возле детских поликлиник появились навесы с парковочными элементами для детских колясок и места для отдыха с игровыми площадками.

