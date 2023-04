Искусственный интеллект помог столичным терапевтам поставить более 10 миллионов диагнозов — Сергей Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Цифровизация здравоохранения вносит весомый вклад в качество лечения людей, написал Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, новые технологии уже стали помощниками и советниками врачей. В их числе — электронная запись на прием, электронные медицинские карты, а главное — искусственный интеллект (ИИ), который не устает, не ошибается и может распознать невидимые глазу патологии.

«Когда мы говорим о цифровизации, то обычно понимаем под ней более быстрый и комфортный сервис, возможность сберечь время и нервы. Электронная запись покончила с длительными ожиданиями у двери кабинета врача. Электронная медицинская карта избавляет от необходимости хранить множество бумажных выписок и рецептов и помогает горожанам получить доступ к информации о своем здоровье в режиме онлайн. Детские поликлиники уже перешли на использование электронных медицинских карт, без дублирования на бумаге», — отметил Мэр Москвы.

Теоретическая возможность использования ИИ для анализа и расшифровки снимков КТ и МРТ обсуждалась довольно давно, однако около пяти лет назад выяснилось, что готового к использованию продукта нет.

«Тогда решили делать все сами. Благо в распоряжении Правительства Москвы уже была современная цифровая техника и огромный архив цифровых медицинских снимков, на которых можно было обучать искусственный интеллект. Нужно было только сформировать команду разработчиков и поставить им задачу», — добавил Сергей Собянин.

Работу ускорила пандемия COVID-19. Тогда всего за три месяца удалось протестировать и внедрить в работу алгоритмы распознавания признаков коронавирусной пневмонии. С апреля 2020 года нейросеть проанализировала почти три миллиона КТ-исследований и помогла спасти тысячи жизней.

Сегодня столица реализует четыре крупных проекта по использованию искусственного интеллекта в системе здравоохранения. Первым стал анализ медицинских изображений: КТ, МРТ, рентгеновских снимков и маммограмм. В проекте участвуют более 150 медицинских организаций и около 1500 врачей-рентгенологов.

Сегодня ИИ умеет распознавать признаки свыше 20 различных заболеваний, среди которых рак легкого и молочной железы, остеопороз позвоночника, аневризма аорты, ишемическая болезнь сердца, инсульт, легочная гипертензия, гидроторакс, грыжа позвоночника, плоскостопие и другие. А количество проанализированных исследований превысило девять миллионов. До конца года будут подготовлены для тестирования алгоритмов машинного зрения еще около 30 групп заболеваний.

Второй проект — система поддержки принятия врачебных решений (СППВР). Работает она следующим образом: доктор в поликлинике вносит в протокол осмотра жалобы пациента, а искусственный интеллект предлагает ему три самых вероятных предварительных диагноза. Если специалист согласен, программа автоматически выдает необходимый пакет анализов и обследований.

«В результате значительно снижается вероятность ошибки, а врачи получают гораздо больше времени на то, чтобы обследовать пациента и разъяснить ему суть предстоящего лечения», — уточнил Мэр Москвы.

На сегодня СППВР покрывает 95 процентов наиболее распространенных диагнозов и уже помогла терапевтам поставить свыше 10 миллионов диагнозов

Третий проект — чат-бот, который собирает жалобы у пациентов перед приемом в поликлинике. Он помогает врачу не тратить на это время, а сразу приступить к обследованию. С 2021 года москвичи воспользовались сервисом уже более 1,9 миллиона раз. Сегодня чат-бот общается с пациентами терапевтов, хирургов, гинекологов, оториноларингологов, офтальмологов и педиатров.

В рамках четвертого проекта искусственный интеллект анализирует и расшифровывает электрокардиограммы — он делает это мгновенно, позволяя максимально быстро назначить лечение. При сердечных патологиях время имеет большое значение. Технологию начали тестировать в 2021 году. В 2022-м все взрослые поликлиники оснастили цифровыми электрокардиографами, которые могут работать с искусственным интеллектом. Нейросети уже помогли проанализировать более 2,7 миллиона результатов ЭКГ.

«Эти четыре проекта — далеко не предел возможностей искусственного интеллекта. Пройдет немного времени, и он станет надежным помощником врачей практически любой специальности. Все возможности для этого у нас есть. А это значит более точные и своевременные диагнозы, более качественное лечение и успешная реабилитация. И в конечном счете — больше здоровья и долголетия для миллионов людей», — резюмировал Сергей Собянин.

