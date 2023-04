Завершается строительство двух путепроводов на первом участке Южной рокады — Сергей Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Работы по строительству двух путепроводов на пересечении первого участка Южной рокады с Московским скоростным диаметром вышли на финишную прямую. Оба мостовых сооружения готовы более чем на три четверти. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Еще один путепровод новой магистрали только начали строить. Он пройдет над пересечением улиц Кантемировской и Кошкина. Всего на участке рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка будет семь путепроводов», — добавил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Южная рокада станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца. Магистраль соединит крупные транспортные артерии столицы, в том числе МКАД, Кутузовский, Мичуринский, Пролетарский и Ленинский проспекты, Люблинскую и Профсоюзную улицы, Варшавское и Каширское шоссе, проспект Вернадского.

