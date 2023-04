Директор СУНЦ НГУ рассказала выпускникам о строительстве новых корпусов физматшколы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

20.04.2023

Целевую модель кампуса мирового уровня НГУ обсудили в Правительстве Новосибирской области

Совещание, в котором приняли участие ученые, исследователи и представители НГУ, провел Губернатор Андрей Травников. Мероприятие стало подготовительным этапом к стратегической сессии по реализации проектов кампусов в Российской Федерации.

