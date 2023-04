Дипломные работы выпускников СПбГАСУ – в числе победителей межвузовской выставки-конкурса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

На межвузовской научно-практической конференции «Три архитектурные школы 2023» в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица наградили победителей межвузовской выставки-конкурса дипломных работ студентов. В числе победителей – работы обучающихся СПбГАСУ.

В выставке-конкурсе принимали участие более 70 дипломных работ студентов СПГХПА им. А. Л. Штиглица, Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Е. Репина, СПбГАСУ и кафедры архитектуры Санкт-Петербургского горного университета. Все они были представлены в Большом выставочном зале академии.

В номинации «Лучший архитектурный проект» II место занял проект медицинского научно-исследовательского центра в пригороде Санкт-Петербурга Анастасии Пустотиной (руководители Олег Романов, Игорь Демёнов, Елена Войцеховская и Александр Вешняков).

III место получил проект жилого дома на месте выставочного комплекса «Ленэкспо» Карима Термоса (руководители Наталья Ясс, Нина Дрижаполова и Александр Вешняков).

В номинации «Лучший проект архитектурной среды» гран-при удостоен проект «Формирование туристической среды на территории фортов “Шанец”, “Риф”, заказника “Западный Котлин”» Анастасии Мишиной (руководитель Александра Еремеева).

«Проблема развития исторических территорий и включения их в городскую ткань была сферой моих интересов на протяжении всего обучения в университете. Диссертация, посвящённая вопросу развития территорий фортификационных сооружений, стала следствием данного интереса. В рамках работы рассматриваются форты “Шанец”, “Риф”, расположенные в живописном месте – на Рифской косе острова Котлин. Культурную особенность территорий дополняет ценная природная среда, поскольку территория, объединяющая форты, является заказником “Западный Котлин”. В проектном решении я предусматриваю создание тематических маршрутов по территории, размещение необходимой туристической инфраструктуры, подразделённой по длительности пребывания на Рифской косе. Важной задачей стало выражение средствами дизайна и архитектуры синтеза культурных и природных ценностей. Таким образом были созданы гостиница в одной из батарей форта “Шанец” и Павильоны закатов на форте “Риф”. В результате проектное решение направлено на функционирование фортификационных сооружений на благо общества в современных условиях. Я благодарна Александре Фёдоровне Еремеевой за профессиональный вклад в работу и рада, что результат находит отклик на профессиональных конкурсах», – сказала Анастасия.

«Я с большим интересом работала вместе с Анастасией. Её проект – пример увлечённой работы над выбранной темой, поиска наиболее удачного синтеза современной функции и историко-культурного фортификационного наследия. Это сочетание упорного труда и творческой интуиции. Также хочу отметить высокий уровень архитектурной графики работы, который наилучшим образом передаёт идею проекта. Я как руководитель очень рада, что в нужный момент поддержала автора и дала необходимое наставление!», – прокомментировала Александра Еремеева, доцент кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ.

Как сообщила Александра Еремеева, данная работа ранее уже была отмечена профессиональным сообществом: в сентябре 2022 г. на ежегодном смотре-конкурсе дипломных проектов Межрегиональной общественной организации содействия архитектурному образованию (МООСАО) работа получила диплом Союза дизайнеров России. Объединение архитектурных мастерских ОАМ отобрало работу для публикации в «Архитектурном ежегоднике Санкт-Петербурга» (в издание вошли три дипломных проекта выпускников СПбГАСУ 2022 г.).

II место в этой номинации заняла работа «Общественное пространство как элемент транспортной инфраструктуры в городской среде на примере города Красноярска» Антона Панченко (руководитель Андрей Суровенков).

III место – «Культурно-образовательный экокомплекс Ялкала» Полины Юдинских (руководитель Денис Романов).

В номинации «Лучший архитектурно-реставрационный проект» II место заняла работа «Исторические образцовые города России» Юлиана Давыдова (руководители Сергей Семенцов и Надежда Акулова), III место – исследование «Творческое наследие академика архитектуры Марьяна Марьяновича Перетятковича» Алёны Волоховой (руководитель Нина Петухова).

В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение» I место у проекта университетского молодёжного комплекса в составе межвузовского кампуса города Уфы Камиллы Мухамедзяновой (руководитель Олег Фёдоров).

«Проектирование подобных объектов актуально из-за перенаселённости существующих общежитий и необходимости улучшения качества жилой среды для иногородних студентов. Особое внимание уделено формированию архитектурно-художественного образа кампуса. Вдохновением для его создания стал тезис о сочетании логического и творческого начал, заложенного в каждом человеке», – сообщила Камилла.

«Тема дипломного проекта, как и площадка, выбрана не случайно. В Уфе существует программа развития местного университетского кластера, и данный участок рассматривается как перспективный для застройки объектами Башкирского государственного университета. Условия данной площадки, такие, как выход на набережную, видовые характеристики, окружающая застройка, объекты культурного наследия, позволили сформировать мощную и оправданную градостроительную концепцию развития территории. Помимо описания актуальности темы и участка, в теоретической части дипломной работы углублённо изучены история и развитие жилища для обучающихся, разработана и предложена современная типология жилых студенческих номеров, учитывающая многоуровневость образования, индивидуальные особенности проживающих и современные эксплуатационные требования. Образ жилого корпуса и возвышающегося над ним объёма медиатеки транслирует одновременно как мощь, фундаментальность научно-образовательной сферы для человека и государства, так и традиции региона в использованных материалах, деталях, орнаменте фасадных решений», – прокомментировал Олег Фёдоров.

III место в данной номинации занял проект многофункционального комплекса в структуре квартала «Ленэкспо» Полины Ерошенко (руководители Владимир Линов, Владлен Лявданский и Наталья Новоходская).

«В своей работе я ориентировалась на окружающий контекст, социальные предпочтения и комфортные условия для человека, что на деле намного важнее, чем собственные желания и предпочтения архитекторов», – рассказала Полина Ерошенко.

В данный момент Полина учится на первом курсе магистратуры и работает в архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнёры». Магистрантка уверена – в таком уникальном городе, как Петербург, важно проектировать современную и качественную архитектуру, считаясь с окружающим контекстом, и думать о том, как это скажется на облике города в целом и через десять, и через сто лет.

Представители СПбГАСУ также участвовали в работе конференции. Декан архитектурного факультета Екатерина Возняк приняла участие в торжественном открытии конференции и награждении победителей, вместе с ассистентом кафедры архитектурного и градостроительного наследия Марией Колесовой выступила с научным докладом «Исторические окна Санкт-Петербурга». Научные доклады также представили доцент кафедры архитектурного и градостроительного наследия Нина Петухова, доцент кафедры дизайна архитектурной среды Ян Коржемпо, студенты Омар Дадуш и Эльза Шарипова.

