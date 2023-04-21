Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –
22 апреля отмечается День Земли, учреждённый Генеральной ассамблей ООН. Он призван привлечь внимание к экологическим проблемам, к необходимости жить в гармонии с природой и беречь наш общий дом: экономно расходовать ресурсы, заботиться о чистоте воздуха, воды и почвы.
В этот день неравнодушные люди проводят мероприятия по благоустройству, озеленению, охране окружающей среды. Каждый желающий может внести посильный вклад – посадить дерево, убрать мусор, отказаться хотя бы на один день от использования автомобиля, выключить на час освещение и электроприборы.
Студенты СПбГАСУ поддерживают экологический баланс не только в День Земли, но и в любой другой день в рамках архитектурно-экологического проекта «ЭкоТуса». Одна из последних акций активистов – сбор макулатуры. Группа проекта «ЭкоТуса» ВКонтакте
Для тех, кто мечтает получить высшее образование в «зелёной» сфере, в СПбГАСУ имеется направление подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура». Студенты бакалавриата изучают проектирование парков, садов, скверов, озеленение улиц, других общественных пространств. Подробнее
Получить знания и навыки в области ландшафтной архитектуры, градостроительства, дизайна архитектурной среды, экологии, территориального и ландшафтного планирования, ботаники и дендрологии можно в магистратуре в рамках направления подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура»,профиль подготовки «Архитектурно-ландшафтное проектирование городской среды»
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