22 апреля отмечается День Земли, учреждённый Генеральной ассамблей ООН. Он призван привлечь внимание к экологическим проблемам, к необходимости жить в гармонии с природой и беречь наш общий дом: экономно расходовать ресурсы, заботиться о чистоте воздуха, воды и почвы.

В этот день неравнодушные люди проводят мероприятия по благоустройству, озеленению, охране окружающей среды. Каждый желающий может внести посильный вклад – посадить дерево, убрать мусор, отказаться хотя бы на один день от использования автомобиля, выключить на час освещение и электроприборы.

Студенты СПбГАСУ поддерживают экологический баланс не только в День Земли, но и в любой другой день в рамках архитектурно-экологического проекта «ЭкоТуса». Одна из последних акций активистов – сбор макулатуры. Группа проекта «ЭкоТуса» ВКонтакте Для тех, кто мечтает получить высшее образование в «зелёной» сфере, в СПбГАСУ имеется направление подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура». Студенты бакалавриата изучают проектирование парков, садов, скверов, озеленение улиц, других общественных пространств. Подробнее Получить знания и навыки в области ландшафтной архитектуры, градостроительства, дизайна архитектурной среды, экологии, территориального и ландшафтного планирования, ботаники и дендрологии можно в магистратуре в рамках направления подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура»,профиль подготовки «Архитектурно-ландшафтное проектирование городской среды»

