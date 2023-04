Глеб Никитин и Мурат Керефов обсудили перспективы реализации механизма СЗПК в Нижегородской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

На сегодняшний день в регионе уже заключено два соглашения о защите капиталовложений.

Заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов и Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

СЗПК — это новый инструмент поддержки инвестиций, разработанный под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова. Механизм предоставляет гарантию неизменности условий реализации инвестиционного проекта и возможность компенсации инфраструктурных затрат.

«Механизм СЗПК новый, но его уже применяют 52 проекта в 33 регионах. В Нижегородской области заключено два соглашения о защите и поощрении капиталовложений на 158 миллиардов рублей. Это завод по производству труб и мясоперерабатывающий завод. СЗПК может получить любая компания, если соответствует условиям. Нет никакого приоритетного отбора проектов. А сам механизм совместим со всеми другими мерами государственной поддержки», — сказал заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, правительство региона уделяет большое внимание вопросам поддержки инвестиционной деятельности и формирования благоприятного инвестиционного климата. Нижегородская область занимает пятое место рейтинга состояния инвестклимата АСИ. За 4 года произошел рост на 65 позиций. В экономику региона было инвестировано около 1,5 трлн рублей. По итогам 2022 года, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, объем инвестиций в основной капитал вырос почти на 1%. Этому способствовала, в частности, реализация значимых инфраструктурных проектов.

«Для поддержки инвесторов доступны все механизмы, которые себя положительно зарекомендовали: это льготы резидентам ОЭЗ и ТОСЭР, СПИК, механизм «1704». Кроме того, в регионе оказывается господдержка организациям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты, в виде льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество. Объем такой поддержки за прошлый год превысил семь миллиардов рублей. В настоящее время активно внедряем новый механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Им уже воспользовались две наши компании – из металлургической отрасли и сферы мясопереработки», – сказал Глеб Никитин.

Также Мурат Керефов провел совещание с представителями регионов и бизнеса Приволжского федерального округа. Были озвучены предложения о совершенствовании использования механизма СЗПК. Всего в ПФО при помощи соглашений о защите и поощрении капиталовложений реализуют 11 проектов с общим обьемом инвестиций в 517 млрд рублей.

Напомним, уполномоченной организацией для сопровождения процессов заключения СЗПК и мониторинга их исполнения является ВЭБ.РФ. В частности, ВЭБ.РФ осуществляет рассмотрение поступающих заявлений с прилагаемыми к ним документами и материалами, включая проведение анализа финансовых моделей. В случае соответствия инвестора, проекта и представленных документов установленным требованиям ВЭБ.РФ проводит подготовку положительного заключения, которое открывает доступ для подписания соглашения со стороны субъекта Российской Федерации и Минэкономразвития России.

Все новые заявления теперь принимаются в электронном виде через государственную информационную систему «Капиталовложения». Разработчиком и оператором ГИС является ФНС России при методологической поддержке Минэкономразвития.

