В марте заметно ускорился рост во всех сегментах розничного кредитования

Ипотечный портфель вырос на 2,1% (в феврале — на 1,5%), что в целом соответствует докризисному уровню. Увеличились выдачи как рыночной (+30%), так и льготной ипотеки (+40%). Потребительское кредитование также ускорилось — до 1,4% с 0,5% в феврале. В корпоративном кредитовании сохраняется уверенный рост (+1,5%), как месяцем ранее.

Объем средств населения в банках умеренно увеличился (+0,7%), а средства компаний сократились на 1,6% из-за крупных налоговых выплат. В марте банки заработали 330 млрд рублей прибыли. Это превысило результат февраля (293 млрд рублей) благодаря росту чистых процентных и комиссионных доходов, а также действию ряда разовых факторов, в том числе положительной переоценке ценных бумаг. Более подробно читайте в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в марте 2023 года». Фото на превью: Dark_Side / Shutterstock / Fotodom

