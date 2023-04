В коллекции NFT-проекта «Помогайте со звездами» на mos.ru появились новые цифровые арт-объекты

Source: MIL-OSI Russian Language News

В коллекции NFT-проекта «Помогайте со звездами» на портале mos.ru появилось восемь новых цифровых арт-объектов, созданных знаменитостями. Стать их обладателями можно, сделав пожертвование в один из фондов, проверенных в рамках благотворительного сервиса на mos.ru.

«Поклонники современного искусства непременно найдут в коллекции то, что их заинтересует. Для нас очень важно, что эта история изначально с позитивным посылом и каждый цифровой объект навсегда закрепляет связь между получателем, автором и добрым делом, которое стоит за каждым пожертвованием в рамках проекта», — отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Среди новых NFT-токенов (уникальных объектов цифрового искусства) — аудиозапись колыбельной Волховы из оперы «Садко», предоставленной телеведущей Оксаной Федоровой, художественные чтения стихотворений в исполнении Катерины Шпицы, арт-объекты художницы Полины Океан и картины стрит-арт-художника Александра Тито. Также в проекте представлен ряд уникальных объектов, таких как пальто с авторской росписью, которое предоставила дизайнер Елена Махиня в поддержку фонда «Гольфстрим». В работе над ним принимала участие студентка Института бизнеса и дизайна Юлия Харитонова. Любителям живописи будет интересна картина «Рождество», выполненная в ярких и жизнеутверждающих красках, художницы Дороти Кононов. С полной коллекцией объектов можно ознакомиться на странице проекта.

«Главная задача проекта “Помогайте со звездами” — растить и распространять культуру благотворительности, привлекать внимание горожан к работе благотворительных организаций. При этом у участников проекта есть возможность стать обладателями уникального объекта цифрового искусства — аудиозаписи, картины или другого произведения, созданного известными деятелями культуры. Важно, что все средства в рамках проекта направляются в проверенные организации, а значит, точно дойдут до своих адресатов. А оригинал NFT-объекта будет доступен исключительно его владельцу», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Как стать владельцем NFT-объекта

Чтобы стать обладателем NFT-объекта, на странице проекта «Помогайте со звездами» нужно выбрать понравившийся арт-объект и внести пожертвование. Благотворительный взнос будет направлен в поддержку людей, которым необходима помощь, через проверенные организации, а сам NFT-объект станет доступен в разделе «Мои NFT» на странице проекта. Сразу после оплаты с помощью сервиса «Мои платежи» будет предоставлена квитанция об успешном переводе средств в адрес фонда.

В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что факт обладания произведением закрепляется с помощью технологии блокчейна, которая обеспечивает прозрачность владения NFT-объектом.

Ключом к подтверждению статуса владельца NFT-объекта является авторизация на mos.ru. После авторизации информация о закрепленной в блокчейне записи появится на странице NFT-объекта, где также будет отображено имя владельца. Участие в проекте пользователей mos.ru не предполагает дальнейшей перепродажи или передачи прав на объект другим лицам.

Помогайте со звездами: на mos.ru заработал благотворительный NFT-проект

Проект разработан городским Департаментом информационных технологий совместно с проектом «Центр внимания» при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики.

