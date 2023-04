В ИАЛТ МФТИ пройдет тренинг по предпринимательству для студентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

В субботу 22 апреля на базе ИАЛТ МФТИ в Жуковском пройдет тренинг предпринимательских компетенций в рамках работы Платформы университетского технологического предпринимательства. У студентов будет возможность в игровом формате раскрыть в себе предпринимателя и потренироваться в создании прибыльного бизнес-проекта.

Тренинг «Построй компанию. Продай компанию» продлился 6 часов, в течение этого времени участники будут развивать компанию в инновационной индустрии. Все 6 часов тренинга пройдут в увлекательном моделировании инновационного бизнеса, участники освоят новые навыки и смогут развить свои soft skills. В программе тренинга запланированы кофе-брейк и обед.

Студенты в формате бизнес-игры пройдут 4 уровня развития своего дела: от разработки продукта и учреждения компании до продажи компании корпорации. После каждого уровня игрокам будет показываться цифровизированная карта индустрий с промежуточными итогами и даваться развернутая обратная связь.

По итогам проведенного симулятора реального бизнеса студентам-участникам представят диаграмму их предпринимательских компетенций, исходя из действий и решений в процессе бизнес-игры.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться на платформе проекта «Тренинги предпринимательских компетенций».

Для студентов, которые после тренинга захотят продолжить свой путь по предпринимательству, у Московского физико-технического института есть еще одна возможность: подумать над созданием своего стартапа и принять с ним участие в совместной акселерационной программе МФТИ и Платформы университетского технологического предпринимательства «Физтех.Аэро».

Тренинги предпринимательских компетенций реализуются в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Оператором тренингов выступает МФТИ.

