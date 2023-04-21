Вывод из эксплуатации рассылки торговых и клиринговых отчетов по ЭДО

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Уважаемые участники торгов,
напоминаем вам о запланированном прекращении рассылки отчётов по итогам торгов и клиринга для всех рынков посредством почтовой системы и через универсальный файловый шлюз.
Отчёты по данным каналам перестанут предоставляться с 15 мая 2023 года. Основным транспортом доставки отчётов участникам торгов и участникам клиринга с этой даты станет личный кабинет участника и FTPS.
+7 (495) 363-3232
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Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
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