Вывод из эксплуатации рассылки торговых и клиринговых отчетов по ЭДО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Уважаемые участники торгов,

напоминаем вам о запланированном прекращении рассылки отчётов по итогам торгов и клиринга для всех рынков посредством почтовой системы и через универсальный файловый шлюз.

Отчёты по данным каналам перестанут предоставляться с 15 мая 2023 года. Основным транспортом доставки отчётов участникам торгов и участникам клиринга с этой даты станет личный кабинет участника и FTPS.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI