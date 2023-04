Всероссийский съезд учителей и преподавателей обществознания

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

21 апреля в стенах Московского университета под председательством ректора МГУ академика В.А. Садовничего начал работу общенациональный форум профессионалов и наставников в социальных науках, собравший около двух тысяч учителей и преподавателей из сорока пяти регионов России. Столь представительное собрание делегатов от школ и вузов – это вклад гуманитарных научных школ ведущего университета страны в объявленный Президентом России В.В. Путиным Год педагога и наставника.

С докладом на открытии Съезда выступил президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ В.А. Садовничий. Напомнив о том, что особая роль учителя как строителя будущего страны была подчеркнута главой государства в послании Федеральному Собранию, ректор обратил особое внимание на то значение, которой придают системному взаимодействию с учительским сообществом в ректорском корпусе страны и в Московском университете. Съезды учителей на его площадке – это почти вековая традиция, возрожденная в 2010 году. За последние годы были проведены съезды учителей математики и информатики, русского языка и литературы, географии, истории, физики, химии.

Съезд учителей и преподавателей обществознания для МГУ знаковый. Он входит в Программу развития Московского университета до 2030 года и подчеркивает особую роль обществознания как междисциплинарного предмета, включающего в себя комплекс знаний из целого ряда наук об обществе. В их числе – правоведение, экономика, социология, политология, философия. При этом понимание обществоведческой проблематики невозможно без исторического контекста и знания современных процессов глобализации, подчеркнул В.А. Садовничий.

Он обратился к истории становления дисциплины. Основы преподавания обществознания в России были заложены в Императорском Московском университете еще в начале XIX века на юридическом факультете, на кафедре политической экономии и статистики и кафедре государственного права. В 1805 году там был подготовлен первый в России учебник по обществознанию «Начальные основания государственного хозяйства, или науки о народном богатстве». Развитию научных представлений о социуме способствовали выдающие ученые и профессора Московского университета: Иван Кондратьевич Бабст, Сергей Андреевич Муромцев, Александр Иванович Чупров, Сергей Николаевич Булгаков. О том, что именно «в школе – всё будущее России», говорил в 1905 году ректор Московского университета Сергей Николаевич Трубецкой.

Его заветом руководствуется сегодня Московский университет, организуя не только съезды, но и летние школы для учителей. Прошлым летом прошло 19 летних школ по всем школьным предметам. Более четырёх с половиной тысяч человек, в том числе 1200 учителей обществознания стали участниками таких программ допподготовки. Эти профессионалы играют важную роль в формировании мировоззрения учеников и студентов, работы над развитием их мышления и критического мышления, помогают им понимать политические и социальные события в мире.

О том, что обществоведение помогает не только формировать общую картину представлений об обществе, но и формирует навыки практического поведения упомянул академик В.А. Садовничий, говоря о том, что в соответствии с Национальной стратегией повышения финансовой грамотности населения в 2021 году были внесены изменения в федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования по «Обществознанию» в части повышения финансовой грамотности школьников. В рамках такой работы на экономическом факультете МГУ разработали программы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава вузов, которые готовят и будущих учителей обществознания. С июня 2022 года такую переподготовку в Московском университете уже прошли 164 человека из 60 вузов. Все они получили удостоверение МГУ о повышении квалификации.

В фокусе внимания университета не только учителя, но и ученики. МГУ ежегодно проводит олимпиады по профилям «обществознание», «религиоведение», «философия», «право», «предпринимательство». В них принимают участие тысячи школьников из всех регионов России.

Не менее важно и создание современных учебников. Встречаясь со студентами 25 января 2023 года в стенах Московского университета, Президент России поручил обеспечить разработку методических материалов для комплекта учебников и учебных пособий по учебному предмету «Обществознание», обратив особое внимание на необходимость рассмотрения вопросов формирования у граждан общероссийской идентичности, ценностно-мировоззренческих основ Российского государства, места России и мире.

Говоря о задачах, связанных с развитием национальной образовательной системы, совершенствованием ее институтов, В.А. Садовничий подчеркнул, что всегда выступал и выступает за сохранение фундаментальности отечественного образования, лучших достижений как советской, так и российской образовательных моделей.

В.А. Садовничий отдельно остановился на том, что волнует сегодня всё наше профессиональное сообщество. Это неуклонное расширение цифровой среды, приносящей как новые возможности, так и новые риски. Обсуждение этого вопроса, по словам ректора, стало особенно активным после известного открытого письма, среди авторов которого, из самых известных, Стив Возняк и Илон Маск, которые призывают приостановить эксперименты с искусственным интеллектом.

Действительно, в результате использования в средней и высшей школе результатов деятельности искусственного интеллекта и представления их как собственных неизбежно будет снижаться средний уровень образованности населения. Кроме того, информационное пространство человечества (в интернете) будет все более заполняться сгенерированной нейросетями информацией. Как следствие – растёт объём недостоверных данных, фальшивых сведений, которые можно использовать в различных интересах, в том числе в антигуманных целях.

Реагируя на эти вызовы, руководство ряда университетов разных стран (в США, Франции, Индии, Австралии и др.) временно запретило студентам использовать ChatGPT и другие подобные инструменты для создания учебных и научных работ. Решительно настроены, однако, не все. Многие специалисты считают необоснованными доводы алармистов. Представляя, как работает искусственный интеллект, они не видят в его развитии опасности для общества. Технологии, которые сейчас развиваются, ещё далеки от того, что называют общим искусственным интеллектом, то есть от цифрового мозга, превосходящего человеческие способности и интеллект.

В.А. Садовничий отметил, что в нашей стране пока никаких запретительных мер на использование нейросетей при написании квалификационных работ не принято. Но в целом понятно, что нам, безусловно, стоит подумать об изменении подхода к проверке знаний обучающихся в условиях появления нейросетей с расширяющимися возможностями.

Особые слова благодарности и уважения президент Российского Союза ректоров адресовал основоположнику отечественной научной педагогики, выпускнику Московского университета Константину Дмитриевичу Ушинскому. В этом году исполнилось 200 лет со дня его рождения. Ему принадлежат слова, которые процитировал В.А. Садовничий, обращаясь к съезду и – шире – ко всему учительскому сообществу: «Педагогика – первое и высшее из искусств, потому что она стремится к выражению совершенства не на полотне, не в мраморе, а в самой природе человека».

По словам ректора, именно в этой аудитории прекрасно знают, сколько труда требует это искусство. Но трудности никогда не останавливают педагогов и наставников, как никто другой знающих, как много от зависит от результатов этой работы и какая ответственность за будущее страны лежит на плечах тех, кто ее делает.

В заключительной части своего выступления В.А. Садовничий выразил уверенность, что съезд преподавателей обществознания послужит плодотворному обмену опытом и новыми идеями, пожелал коллегам успешной работы и талантливых учеников, новых профессиональных побед и всего самого лучшего.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI