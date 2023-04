Воспользоваться процедурой внесудебного банкротства смогут пенсионеры и семьи с детьми

Source: MIL-OSI Russian Language News

равительство РФ на заседании в пятницу, 21 апреля, поддержало законопроект, который позволяет воспользоваться личным банкротством без суда на граждан, единственным доходом которых является пенсия (и у них нет имущества для погашения долгов), и получателей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Законопроект разработан Минэкономразвития России по поручению Президента Владимира Путина.

«Рассчитываем, что эта мера поможет поддержать людей, и они смогут восстановить свои доходы, не опасаясь блокировки счетов или визита пристава», – сказал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников отмечал, что есть категория людей, у которых взыскание по сути становится бессрочным. «Если у пенсионера большая задолженность и небольшой ежемесячный доход в виде пенсий и пособий, то по факту исполнительное производство для такой категории должников будет бесконечным. И внесудебное банкротство этим гражданам недоступно», – указывал он.

Предложение изменить параметры процедуры было одобрено Президентом на совещании с членами Правительства.

Законопроектом предусмотрена возможность воспользоваться бесплатной внесудебной процедурой банкротства таким гражданам уже через один год после выдачи взыскателю исполнительного листа и предъявления его к исполнению. Также применение процедуры внесудебного банкротства распространится и на граждан, в отношении которых более семи лет осуществляется принудительное взыскание задолженности.

«Еще одно нововведение — открываем доступ к внесудебному банкротству для граждан, у которых нет имущества, а их доходы не превышают прожиточный минимум. Взыскать долг в таких ситуациях невозможно (сейчас прожиточный минимум защищен по закону). Указываем в законопроекте эти случаи как основание судебному приставу для окончания исполнительного производства, после которого должник сможет инициировать процедуру», — отметил министр.

При этом Минэкономразвития предложило расширить диапазон долга, при котором возможно пройти процедуру внесудебного банкротства. Сейчас он составляет от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Согласно предложениям ведомства, для повышения доступности процедуры этот диапазон составит от 25 тысяч рублей до 1 млн рублей.

На первом этапе законопроект предполагает подтверждение длительности исполнительного производства справками в бумажном виде от ФССП России, Социального фонда России, кредитных организаций или работодателей. Но уже с 1 июля 2024 г. предусмотрен переход на электронное получение от ФССП России и Социального фонда России сведений через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Важным изменением станет и возможность повторного прохождения процедуры. По действующим правилам, повторно подать заявление о внесудебном банкротстве гражданин может только по истечении 10 лет со дня прекращения или завершения процедуры внесудебного банкротства. Законопроект предусматривает возможность повторного применения процедуры внесудебного банкротства по истечении 5 лет.

Для инициирования процедуры внесудебного банкротства гражданину нужно подать письменное заявление в МФЦ по месту жительства или пребывания. Если гражданин соответствует критериям, то МФЦ размещает сообщение о начатой процедуре внесудебного банкротства. По общему правилу, через 6 месяцев процедура завершается, задолженность гражданина перед кредиторами, указанными им в заявлении, признается безнадежной.

