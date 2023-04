Восемь педагогов прошли в суперфинал номинации «Учитель года Москвы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В суперфинал номинации «Учитель года Москвы» конкурса «Педагоги года Москвы» прошли восемь участников из 30. Они продемонстрировали свои методические наработки и уровень профессионального мастерства.

«Номинация “Учитель года Москвы” традиционно объединяет лучшие педагогические кадры столицы уже более 30 лет. У вас, финалистов, есть поистине уникальный шанс познакомиться с новыми идеями, педагогическими находками коллег, поделиться накопленным опытом в кругу профессионалов, что в итоге позволит вам понять собственные точки роста», — сказал Александр Тверской, заместитель руководителя Департамента образования и науки.

Финал номинации проходил с 17 по 20 апреля. Педагоги выполнили три конкурсных испытания. Во время мастер-класса они презентовали свои инновационные методики. Жюри оценивало их по таким критериям, как актуальность и методическая обоснованность представленного опыта, его универсальность, речевая культура педагога, творческий подход к подаче материала.

Во втором испытании финалисты выступали с семиминутными лекциями. Они делились своим видением основных тенденций развития современного школьного образования, высказывали мнение о взаимодействии школы, общества и власти. Здесь члены жюри оценивали выбор и актуальность темы, навыки публичного выступления, масштабность и нестандартность суждений.

Последнее испытание прошло в виде пресс-конференции «Вопрос московскому учителю». Конкурсанты отвечали на вопросы учеников, их родителей, других педагогов. Среди критериев оценивания были коммуникативная культура и способность к импровизации.

«За месяц участия в конкурсе мы получили большую дозу положительной энергии коллег, членов жюри, самих конкурсантов, которая была направлена друг на друга, и взаимообучаясь, стали другими», — поделился впечатлениями суперфиналист учитель русского языка и литературы школы имени Ф.М. Достоевского Сергей Валюгин.

В финале он рассказывал о том, как важно научить детей понимать подтекст литературных произведений и контекст, в котором они были написаны.

Учитель русского языка и литературы школы № 158 Марина Бастрыгина рассказала о поиске реминисценций в тексте, что позволяет развивать творческие способности учеников. Учитель английского и русского языков и литературы школы № 1413 Ирина Герасимова объяснила, как применяет на уроках методику расшифровки информации и кодов — культурных, исторических, лингвистических и других.

Учитель испанского языка школы «Шик 16» Артем Гольцов представил технологию «друдлы», развивающую творческое мышление у детей и взрослых с помощью описания визуальных загадок.

Учитель химии школы № 1158 Юлия Давыдова поделилась приемами развития дивергентного и конвергентного мышления у учеников. Учитель русского языка и литературы школы № 2072 Анна Олсен объяснила, как использует на уроках метод свободного письма, чтобы научить детей выражать свои мысли и чувства. Наконец, учитель русского языка и литературы лицея «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова Наталья Сопот предложила методики формирования у детей мотивации грамотно писать, а учитель английского языка школы № 1259 Елена Юдина рассмотрела классификацию различных наук и явлений как источник нового знания.

«Конкурс профессионального мастерства учителей позволяет выбрать лучших из лучших, достойнейших педагогов экспертного уровня. Восемь учителей, прошедших в суперфинал, — это образцы для подражания, высочайшая планка кадрового ресурса нашего города. Имя каждого из них становится знаком качества его профессиональной деятельности», — отметила Маргарита Русецкая, директор Корпоративного университета московского образования.

В суперфинале, который состоится в мае, конкурсантов ждет два задания. Первое — это разговор с руководителем Департамента образования и науки Москвы Александром Молотковым, а второе — классный час с учениками.

Конкурс проводит столичный Департамент образования и науки вместе с Московской городской организацией Общероссийского профсоюза образования при участии социальных партнеров. Оператор конкурса — Корпоративный университет московского образования.

