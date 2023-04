Банк России и Московская биржа договорились о сотрудничестве в сфере финтеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

21 апреля 2023 года Банк России и Московская биржа подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития финансовых технологий и их практического применения в рамках образовательного проекта Банка России Финтех Хаб.

Церемония состоялась на студенческой конференции Банка России Junior PayTech Forum 2023 на тему “Финансовые технологии и новые платежные сервисы”. В подписании приняли участие первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова и председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

Стороны договорились о совместных исследованиях в области инноваций, об обмене опытом в вопросах повышения квалификации и подготовки кадров по направлениям финтеха и кибербезопасности. Кроме того, решено объединенными усилиями проводить публичные обучающие мероприятия.

В соответствии с соглашением на базе Финтех Хаба Московская биржа совместно с Банком России разработает образовательный модуль по управлению инвестициями для его дальнейшего внедрения в учебные программы вузов.

Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Банка России:

“Уже два года Финтех Хаб Банка России позволяет молодым специалистам получать теоретические и практические знания по самым актуальным направлениям в области финансовых технологий и кибербезопасности. Выпускниками проекта стали более полутора тысяч человек, многие из которых уже работают в ИТ- и финансовой сфере. Экспертиза и многогранный опыт партнеров нашего проекта являются важным фактором подготовки технологических кадров и помогают участникам делать осознанный выбор в собственном развитии и построении будущей карьеры”.

Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи:

“Московская биржа давно и успешно взаимодействует с российскими вузами. Более 10 лет у нас действует программа по работе с молодыми специалистами, сотни студентов прошли у нас стажировку. Логичным продолжением этого процесса станет наше участие в образовательном проекте Финтех Хаб. Наш модуль по управлению инвестициями позволит студентам вузов изучать теорию в увлекательном формате, развивая свои финансовые компетенции. Учащиеся смогут получать и практические навыки напрямую от экспертов рынка инвестиций, тестировать и разрабатывать современные финтехрешения”.

Junior PayTech Forum 2023 – первое мероприятие годового цикла молодежной программы форума FINOPOLIS 2023, партнером которого ежегодно выступает Московская биржа. Junior PayTech Forum – ежегодная конференция для студентов со всех регионов России, которая проводится Банком России с 2021 года. На ней участники представляют свои проекты по разработке и внедрению новых финансовых сервисов, направленные на решение актуальных задач общества и бизнеса.

Финтех Хаб – подразделение департамента финансовых технологий Банка России, которое занимается организацией просветительских и образовательных программ для школьников и студентов в области финансовых технологий и кибербезопасности. Реализация образовательных программ проходит при партнерстве с финансовыми организациями и компаниями технологического рынка России.



