Актуальные вопросы работы финансовой системы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Обновлено: 28.12.2022

Национальный расчетный депозитарий (НРД) совместно с профессиональными участниками рынка ценных бумаг проводит работу по разблокировке активов инвесторов и причитающихся им выплат, следуя полученным разрешениям. Инвесторам следует проверить свои персональные данные в личных кабинетах брокера/депозитария (в мобильном приложении или на сайте) и при необходимости оперативно актуализировать их. Также нужно быть готовыми уточнить эти данные по запросу брокера/депозитария и предоставить копии и оригиналы документов, которые могут потребоваться в целях разблокировки. Всем участникам рынка важно скоординировать взаимодействие, чтобы разблокировать иностранные ценные бумаги. Минфин Люксембурга выдал разрешение 20 декабря 2022 года, Казначейство Бельгии — 22 декабря 2022 года, оба регулятора установили для участников российского рынка и международных депозитариев крайне сжатые сроки на завершение процедур по разблокировке — до 7 января 2023 года. Процессы, определенные в лицензиях Минфина Люксембурга и Казначейства Бельгии, кардинально различаются между собой. Передача данных по заблокированным активам в Clearstream (Люксембург) осуществляется через НРД. Для этого он собирает данные по заблокированным бумагам и их владельцам от российских брокеров и депозитариев с учетом требований Clearstream. Процесс передачи данных по заблокированным активам в Euroclear (Бельгия) выглядит иначе — все взаимодействие осуществляется при посредничестве европейской компании. Выданные разрешения еще не гарантируют, что российские инвесторы снова смогут распоряжаться заблокированными активами и получать выплаты по ним. Сжатые сроки, размытость формулировок в разрешениях и сложность процедуры разблокировки не дают уверенности, что западные регуляторы готовы обеспечить право российских инвесторов распоряжаться своим имуществом. Инвесторам необходимо дождаться уведомлений о результатах работы по разблокировке активов от своих брокеров/депозитариев. Актуальная информация об основных этапах работы и необходимых действиях участников оперативно публикуется на сайте НРД.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI