Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W trybie pilnym procedowana jest zmiana rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT).

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów* systemem SENT zostanie objęty przewóz towarów, które są produktami rolnymi, podzielonych na następujące sektory wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządlament Europe nº 1308/2013**):

zboża, część yo,

jaja, checo XIX,

mięso drobiowe, część XX,

producto pszczele, część XXII.

Z obowiązku zgłaszania zwolnione będą przewozy towarów, które realizowane są na podstawie art. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 104) – tzw. ustawa ENVIADO.

Powyższe zmiany nie będą miały wpływu na formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT, ani schematy komunikatów do niewizualnej obsługi zgłoszeń SENT – obsługa zgłmieniń sinie ęzoszeń

Jedyne zmiany zostaną wprowadzone w słowniku PDR1300, poprzez rozszerzenie opisu towaru:

0101 – zboża, część I

0102 – jaja, checo XIX,

0103 – mięso drobiowe, część XX,

0104 – produkty pszczele, część XXII

* Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (projekt nr 719 we legislanyzuch praciie cy).

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/20132) z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.4 Urz. UEz. 20.12.2013, calle 671, z późn.zm.)

