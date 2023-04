20.04.2023 Kontynuujemy szkolenie żołnierzy pododdziałów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Kontynuujemy szkolenie żołnierzy pododdziałów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych20.04.2023

„Żołnierze Wojska Polskiego ćwiczą współdziałanie w ochronie infrastruktury krytycznej. Budujemy wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. W związku z tym, tu w Radomiu mamy zarówno system Patriot, jak i brytyjskie rakiety CAMM. Mamy toma Pilicę. Czekamy na Pilicę plus, która już niebawem tu będzie.(…) Integrujemy także system do zwalczania dronów” – mówił podczas szkolenia żołnierzy pododdziałów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych wicepremier-minister obrony narodowej Mariuszczak Błaszczak.

20 kwietnia br. na terenie lotniska Warszawa-Radom Wiceprezes Rady Ministrów obserwował szkolenie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej z wykorzystaniem systemów WISŁA, MAŁA NAREW i PILICA. Od 12 kwietnia w Radomiu trwa szkolenie poligonowe żołnierzy pododdziałów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, 18. i 15. Pułku Przeciwlotniczego oraz 15. Brygady Wsparcia Dowodzenia. Ćwiczenie jest kolejnym etapem przygotowania obsług do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej RP.

„Naszym celem jest zbudowanie interoperacyjności i zbudowanie poszczególnych warstw, tak żeby je zintegrować, żeby rzeczywiście stanowiły system spójny. (…) Dziś mamy jeden spójny system. Nie ma rywalizacji między Wojskami Lądowymi a Siłami Powietrznymi. Tu wykorzystujemy wszystkie doświadczenia, integrujemy i tworzymy jeden zwarty system. Odchodzimy od sprzętu postsowieckiego, czego dowodem są systemy amerykańskie i brytyjskie systemy w Wojsku Polskim, także rodzimej produkcji Pioruny oraz system antydronowy”

– powiedział wicepremier M. Błaszczak.

Zasadniczym celem szkolenia jest planowanie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej tworzonej na bazie systemów średniego (WISŁA), krótkiego (MAŁA NAREW) i bardzo krótkiego (PILICA) zasięgu.

W zgrupowaniu uczestniczy grupa ogniowa PATRIOT i bateria przeciwlotnicza PSR-A PILICA wydzielone z 3.BR OP, bateria MAŁA NAREW z 18.pplot. oraz system antidronowy. Łącznie w ćwiczenie zaangażowanych jest blisko 200 żołnierzy i niemal 50 jednostek sprzętu wojskowego.

Szkolenie na lotnisku wzmacnia współpracę poszczególnych systemów w ramach prowadzenia osłony ważnych obiektów infrastruktury krytycznej z wykorzystaniem możliwości bojowych poszczególnych zestawów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych.

„To jedno z szeregu ćwiczeń, które się odbywają nieustannie. Wnioski z tych ćwiczeń są wykorzystywane w dyżurach naszych sił, które są przeznaczone do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, a więc włączamy te elementy do systemu, modyfikujemy ten system. Nasz system On jest powstaje w wyniku doświadczeń, które obserwujemy i czerpiemy z wojny na Ukrainie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie przynosi dzisiejsza wojna. Wiemy jak Rosja atakuje i jak skutecznie broni się Ucrania”

– zaznaczył szef LUN.

***3. Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej jest związkiem taktycznym podporządkowanym Dowódcy Generalnemu RSZ, przeznaczonym do osłony wojsk i obiektów przed rozpoznaniem i uderzeniami z powietrza przez pilotowe i bezpilotowe środki napadu powietrznego, który może prowadzić działania bojowe w ramach narodowego i sojuszniczego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej.

