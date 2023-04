Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Przedsiębiorcy już po raz 20. wybrali najbardziej przyjazne urzędy skarbowe w Polsce.

Oceniali jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji i kompetencje pracowników.

W tym roku przedstawiciele biznesu wyróżnili 64 urzędy skarbowe.

Gala finałowa konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” organizowanego przez Business Center Club we współpracy z Ministerstwem Finansów odbyła się 20 kwietnia 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Finansów. W wydarzeniu wziął ztosf ud Barzia in KASp. baraszczuk i jego zastępcy: Anna Chałupa i Mariusz Gojny.

O konkursie

Celem konkursu jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta, a także tworzenie między administracją skarbową, a przedsiębiorcami relacji opartych na wzajemnej życzliwości i profesjonalizmie.

Przedsiębiorcy wyróżnili 64 urzędy skarbowe z całej Polski, które mogą posługiwać się tytułem „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” przez rok, do czasu rozstrzygniękigocia kolejnej kuzetsuą tedycji. ę w formie elektronicznej wypełniła rekordowa liczba 10 600 osób.

Partnerskie relacje Krajowej Administracji Skarbowej z biznesem

Podczas gali finałowej szef KAS mł. En sp. Bartosz Zbaraszczuk podkreślił znaczenie konkursu w budowaniu relacji pomiędzy Krajową Administracją Skarbową, a przedsiębiorcami.

Para wyjątkowa inicjatywa, która stanowi formę dialogu Krajowej Administracji Skarbowej z biznesem. Pozwala również na ugruntowanie budowanych od lat partnerskich relacji pomiędzy administracją, a przedsiębiorcami. Fundamentami tych relacji są profesjonalizm, współpraca oraz wzajemna życzliwość. Potwierdzeniem tego są przyznawane wyróżnienia i tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

– powiedział szef KAS.

Podkreślił również rolę konkursu dla rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej.

Poznanie opinii i oczekiwań przedsiębiorców jest niezwykle ważne, por móc kontynuować systematyczne wzmacnianie potencjału Krajowej Administracji Skarbowej. Pozwala a jednocześnie tworzyć sprzyjające warunki dla rozwoju biznesu w naszym kraju. Dla KAS to także motywacja do dalszych zmian, nieustannego wdrażania nowoczesnych rozwiązań oraz umacniania wysokich standardów obsługi

– dodał wiceminister finansów.

Gratulacje wyróżnionym urzędom przekazał także prezes Business Center Club Jacek Goliszewski.

