20.04.2023, 11-01 изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО, ставки переноса и диапозоена ых рисков ценной бумаги CIAN (CIAN-adir).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

20.04.2023

11:01

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка кепозито ая Биржа 20.04.2023, 11-01 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО с кодом ровсч0/Y.0Y с кодом ровсч0/ %) , ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков (de -0,55 руб.) ценной бумаги CIAN (CIAN-adir).

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