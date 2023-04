Юбилейная концертная программа ансамбля «Березка»

Source: MIL-OSI Russian Language News

18 апреля в Большом зале Дворца культуры МГУ с юбилейной концертной программой выступил Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» имени Н.С. Надеждиной Управления делами Президента Российской Федерации. В 2023 году коллектив отмечает тройной юбилей: 75 лет со дня создания, 115 лет со дня рождения основателя ансамбля – народной артистки СССР Н.С. Надеждиной и 85 лет со дня рождения народной артистки СССР М.М. Кольцовой ‑ ведущей солистки, художественного руководителя и главного балетмейстера «Березки», служившей в ансамбле 65 лет.

Творчество ансамбля сочетает в себе высокий профессионализм с безграничной любовью к Родине. На сцене Культурного центра в хореографических постановках Н.С. Надеждиной и М.М. Кольцовой были исполнены русские национальные танцы, отражающие характер и многовековую историю русского народа.

Русский девичий хоровод «БЕРЁЗКА»: девушки, словно плывут по сцене с голубым, как небо, платочком в одной руке и зелёной веточкой берёзки в другой. Хоровод проникнут ароматом весны – весны в природе, весны в девичьем сердце… А следом на сцене – шутники, затейники, весёлые и озорные «БАЛАГУРЫ». Их сменяет девичий хоровод «РЕЧЕНЬКА», словно разливающиеся река, и «ВЕСЕННИЙ ХОРОВОД», который водили русские девушки испокон века в чаянии найти будущего жениха. И вот уже перед зрителем успешные, энергичные и не испытывающие недостатка в женском внимании «ХОЛОСТЯКИ», живущие в ожидании «настоящей любви», за которым «плывет» «СЕВЕРНЫЙ ХОРОВОД» девушек в роскошных костюмах, напоминающих то золотистое, то серебряное свечение северных зорь. Любовный треугольник «ШУТОЧНАЯ СЕРДЕЧНАЯ» и девичий хоровод «КОЛОКОЛЬЦЫ» под неспешную мелодию, в которой слышатся и рожок, и свирель, шуточный танец «КОМАРИК» и «ТАНЕЦ С ПЛАТКОМ» четырех подружек, вышедших погулять, поговорить о своей девичьей доле, а заодно и поиграть – под сводами Дворца культуры лирические и зажигательные мотивы сменяют друг друга, переходя в хороводную плясовую «РАЗДОЛЬНУЮ». В заключение с ярким авторским хореографическим решением была исполнена одна из самых популярных русских мелодий в мире – «Калинка»: лирический хоровод и удалая пляска гармонично слились в единое праздничное финальное действо, где душа поёт, а ноги пускаются в пляс.

Ансамбль «Березка» передал зрителям подлинную поэзию, внутреннюю силу и красоту русского народного танца. Зал тепло принял ансамбль, вечер завершился бурными аплодисментами.

