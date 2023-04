Целевую модель кампуса мирового уровня НГУ обсудили в Правительстве Новосибирской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Перспективы развития будущего кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета, его сотрудничество с институтами СО РАН и Академпарком, роль в интеграции образования и науки обсудили в Правительстве Новосибирской области 19 апреля. Совещание, в котором приняли участие ученые, исследователи и представители НГУ провел Губернатор Андрей Травников. Мероприятие стало подготовительным этапом к стратегической сессии по реализации проектов кампусов в Российской Федерации, чтобы уже сегодня обозначить эффекты от создания кампусов для целевой модели университетов, выявить риски и проблемы в реализации проектов, определить планы на перспективу.

Как отметил проректор по научно-исследовательской деятельности НГУ Дмитрий Чуркин, концепция кампуса мирового уровня предполагает формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и разработок для обеспечения приоритетов научно-технологического развития региона. Это позволит не только обеспечить условия для повышения инновационной активности бизнеса, но и поможет привлечь и удержать научные кадры.

Важный вопрос – интеграция проекта кампуса мирового уровня НГУ с другими проектными мероприятиями, реализуемыми в регионе в рамках «Академгородка 2.0» развития Академпарка.

— Мы давно обсуждаем стратегию развития университета и его место в Академгородке и на научно-образовательной карте страны. Подумайте, как вы предполагаете использовать развивающуюся структуру Академпарка. Сейчас в концепции наиболее ярко отражены два элемента: удовлетворение исследовательских амбиций университета как равноправного участника научной повестки и новый формат взаимоотношений с бизнес-партнерами. Нужно развивать и третью линию: университет – как новый интегратор в Академгородке, — подчеркнул Травников.

Как добавил генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод, Академпарк намерен учитывать планы развития кампуса в своей стратегии роста.

Мы закладываем в наши планы те 50 стартапов, которые в кампусе, согласно концепции, планируют ежегодно создавать. Площади, рассчитываемые под бизнес-инкубирование, необходимо увеличивать. Это мы и планируем, подстраиваясь под задачи университета Дмитрий Верховод Генеральный директор АО «Академпарк»

Напомним, что актуальная информация об объектах строительства кампуса мирового уровня, а также последние новости по теме кампуса НГУ публикуются в специальном разделе «Строительство кампуса мирового уровня».

