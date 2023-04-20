Ученики СУНЦ НГУ — победители первенства по гиревому спорту

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
В лично-командном первенстве НГУ по гиревому спорту приняли участие 11 команд факультетов, институтов, ВКИ и СУНЦ. Сильнейшие парни университета соревновались в четырех весовых категориях по двум видам: сначала делая толчок, а затем рывок гири весом 16 кг. Упражнения выполнялись в течении 8 минут, и за каждый толчок участники получали 1 балл, за рывок – 0,5 балла. Победители определялись по сумме баллов.
Призерами в личном первенстве стали:
Весовая категория до 70кг
- 1 место – Дмитрий Демидов, СУНЦ НГУ
- 2 место – Антон Нургалиев, ММФ
- 3 место – Данил Харланов, ЭФ
Весовая категория до 80кг
- 1 место – Максим Голубев, ФИТ
- 2 место – Семен Качурин, СУНЦ НГУ
- 3 место – Кирилл Мельников, ГГФ
Весовая категория до 90кг
- 1 место – Егор Пыжьянов, ИИР
- 2 место – Данил Леонтьев, ФИТ
- 3 место – Дмитрий Надежкин, ЭФ
Весовая категория свыше 90 кг
- 1 место – Игорь Борнеман, ИФП
- 2 место – Федор Лозбень, ММФ
- 3 место – Юрий Горбунов-Лебедев, ВКИ (колледж)
Командный зачет подводился по сумме мест трех участников. Победителями стали учащиеся СУНЦ НГУ, на втором месте Механико-математический факультет, на третьем – студенты Института интеллектуальной робототехники.
Поздравляем победителей и призеров соревнований, благодарим всех за участие и желаем успехов в учебе и спорте!
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