Ученики СУНЦ НГУ — победители первенства по гиревому спорту

В лично-командном первенстве НГУ по гиревому спорту приняли участие 11 команд факультетов, институтов, ВКИ и СУНЦ. Сильнейшие парни университета соревновались в четырех весовых категориях по двум видам: сначала делая толчок, а затем рывок гири весом 16 кг. Упражнения выполнялись в течении 8 минут, и за каждый толчок участники получали 1 балл, за рывок – 0,5 балла. Победители определялись по сумме баллов.

Призерами в личном первенстве стали:

Весовая категория до 70кг

1 место – Дмитрий Демидов , СУНЦ НГУ

, СУНЦ НГУ 2 место – Антон Нургалиев , ММФ

, ММФ 3 место – Данил Харланов, ЭФ

Весовая категория до 80кг

1 место – Максим Голубев , ФИТ

, ФИТ 2 место – Семен Качурин , СУНЦ НГУ

, СУНЦ НГУ 3 место – Кирилл Мельников, ГГФ

Весовая категория до 90кг

1 место – Егор Пыжьянов , ИИР

, ИИР 2 место – Данил Леонтьев , ФИТ

, ФИТ 3 место – Дмитрий Надежкин, ЭФ

Весовая категория свыше 90 кг

1 место – Игорь Борнеман , ИФП

, ИФП 2 место – Федор Лозбень , ММФ

, ММФ 3 место – Юрий Горбунов-Лебедев, ВКИ (колледж)

Командный зачет подводился по сумме мест трех участников. Победителями стали учащиеся СУНЦ НГУ, на втором месте Механико-математический факультет, на третьем – студенты Института интеллектуальной робототехники.

Поздравляем победителей и призеров соревнований, благодарим всех за участие и желаем успехов в учебе и спорте!

