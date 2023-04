Три участка бывшей промзоны Огородный Проезд реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Опубликован проект решения о комплексном развитии участков бывшей промзоны Огородный Проезд общей площадью 15,07 гектара. Здесь планируется построить более 192 тысяч квадратных метров недвижимости.

«Три участка бывшей промзоны Огородный Проезд на северо-востоке Москвы ждет комплексное развитие. По проекту здесь планируется возвести свыше 192 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в реорганизацию территории составят почти 30 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается в 1,2 миллиарда рублей. В результате город получит 2,7 тысячи новых рабочих мест», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Участки расположены в пешей доступности от станции метро «Бутырская», сейчас здесь находятся склады.

«На территории бывшей промзоны Огородный Проезд планируется построить около 30 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Также здесь возведут свыше 162 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр, гостиницу и базу коммунальных служб. Территорию благоустроят и проведут озеленительные работы», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего планируется реорганизовать более 44 гектаров бывшей промзоны Огородный Проезд.

В Бутырском районе столицы планируется реализация четырех проектов комплексного развития территорийВ СВАО построят 15 объектов образования по программе комплексного развития территорий

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

Первый договор о комплексном развитии территорий заключили в 2020 году, чтобы преобразовать производственную зону Октябрьское Поле. Всего на данный момент заключено 11 соглашений с инвесторами, по которым в столице реорганизуют также два участка бывшей промзоны Коровино, участки бывших промзон Кунцево, Алтуфьевское Шоссе, Братцево, Теплый Стан и Автомоторная, неэффективно используемую территорию на улице Новая Ипатовка, заброшенную стройку в Тропарево-Никулине и заброшенный участок с объектом незавершенного строительства в Тимирязевском районе.

Кроме того, столица назначила операторов, которые преобразуют 17 участков бывших промзон «Южный порт», Зюзино, Грайвороново, Варшавское Шоссе, Северянин, «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», Свиблово, Кунцево, «Квартал 25а Черемушки», производственной зоны Алабушево и неэффективно используемые территории в районах Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабурово, Обручевский, Ярославский и Южнопортовый.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

