С начала года столица приняла в собственность 40 бесхозяйных объектов

В январе — марте 2023 года было признано право собственности города на 40 бесхозяйных объектов. Перевод в правовое поле позволит вовлечь некогда заброшенные сооружения в хозяйственный оборот, а коммуникации передать ресурсоснабжающим организациям. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«В первом квартале 2023 года признано право собственности города на 40 объектов недвижимости площадью 30 тысяч квадратных метров. Среди них 33 здания и семь объектов инженерной инфраструктуры. За тот же период в суды подано 99 заявлений о признании прав собственности города на бесхозяйные объекты общей площадью более 126 тысяч квадратных метров», — отметил он.

Город ведет системную работу по выявлению и оформлению в собственность бесхозяйных объектов. Это имущество, у которого нет собственника, владелец которого неизвестен или отказался от своих прав.

Выявлением таких объектов занимается Госинспекция по недвижимости. Каждый из них рассматривают на специальной комиссии. После этого Департамент городского имущества издает распоряжения о принятии таких объектов на учет, а затем обращается в суд с заявлением о признании на них права собственности.

В число объектов коммунальной инфраструктуры, на которые город получил право собственности, входят линии электропередачи, системы тепло- и газоснабжения, телефонизации и связи и другие коммуникации. Их планируется передать городским эксплуатирующим организациям.

