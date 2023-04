Студентки СПбГАСУ представили арктические проекты на семинаре в Салехарде

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Группа преподавателей и студентов СПбГАСУ у стелы «66 параллель» (Полярный круг) в Салехарде

В Салехарде, административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа, состоялся семинар «Будущее арктической архитектуры». Свои проекты представили обучающиеся ведущих архитектурных вузов, в том числе студентки пятого курса бакалавриата СПбГАСУ Ольга Кучер, Анушик Марабян, Лидия Антонова и Ксения Плетнёва.

Группа преподавателей и студентов кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ на берегу Оби. Слева направо: доценты Ольга Кокорина, Мария Якуненкова, Александра Еремеева, студенты Ксения Плетнёва, Лидия Антонова, Ольга Кучер, Анушик Марабян

В состав делегации СПбГАСУ также входили руководители дипломных проектов, преподаватели кафедры архитектурного проектирования: доцент Александра Еремеева, доцент Мария Якуненкова, заместитель декана архитектурного факультета по воспитательной работе доцент Игорь Иванов и доцент Ольга Кокорина.

Семинар проходил в рамках научно-образовательного консорциума «Будущее арктической архитектуры и динамика климата». СПбГАСУ вступил в него осенью 2022 г. Консорциум объединяет вузы, научные организации, предприятия, реализующие в своей деятельности программы подготовки кадров для Арктической зоны Российской Федерации.

Участники семинара рассмотрели влияние природно-климатических условий на архитектуру и благоустройство городов Ямала, изучили площадки для возможного дипломного проектирования, побывали на Дне оленевода – национальном празднике коренных народов Крайнего Севера и в природно-этнографическом комплексе в посёлке Горнокнязевск.

«Поездка очень сильно повлияла на моё восприятие Арктики. Теперь я хочу применить новые знания в своём дипломном проекте. Больше всего запомнился день приезда – мы попали в пургу и прочувствовали ту самую атмосферу, о которой читали в книжках. Это было незабываемо! Потом мы узнали: для местных жителей это просто ветерок», – поделилась впечатлениями Ольга Кучер.

В своей дипломной работе Ольга проектирует жилой криптоклиматический комплекс – многофункциональный комплекс, учитывающий климатические особенности арктического региона. Жильцы такого комплекса могут насыщать свою жизнь досугом, не выходя из здания. Кроме того, Ольга Кучер вместе с Анушик Марабян проектирует квартал площадью 150 гектаров.

«Поездка оставила очень яркие впечатления. Она однозначно повлияет на дипломный проект, в особенности на конструктивную часть, так как в Салехарде есть свои уже устоявшиеся нормы для проектирования зданий, которые отличаются от наших, и это стоит учитывать», – сообщила Анушик Марабян.

В 2022 г. Ольга и Анушик участвовали в летней архитектурной школе по северной архитектуре «Ecocamp: Architecture of Ecotourism in Cold Climate Area», стали лауреатами Всероссийского открытого архитектурного творческого конкурса «АрхКОНЦЕПЦИЯ». В настоящее время Ольга занимается организацией I Арктического молодёжного форума «Арктика: новое поколение», который состоится 21 апреля в историческом парке «Россия – моя история». Форум организует Комитет по делам Арктики Правительства Санкт-Петербурга при участии студентов петербургских вузов.

Александра Еремеева рассказала о возможностях формирования туристических кластеров в Арктической зоне Российской Федерации. Сегодня арктический туризм становится всё более популярным. Для его развития нужна качественная инфраструктура – туристические кластеры, где туристы могли бы получить все необходимы услуги для комфортного пребывания в Арктике. Развитие туристических кластеров также поможет сделать жизнь в Арктике лучше и для местных жителей.

Игорь Иванов и Мария Якуненкова сообщили о результатах магистерской программы «Развитие городов Крайнего Севера и Арктики», которая действует на кафедре архитектурного проектирования с 2019 г. В дальнейших планах – продолжение сотрудничества с Салехардом, а также разработка проектов для Норильска и Якутска.

Поездка дала студентам возможность своими глазами увидеть место, для которого они разрабатывают дипломные проекты, изучить его особенности. По мнению Александры Еремеевой, важно, что в рамках семинара состоялся диалог между представителями академического сообщества и сотрудниками Департамента по строительству, архитектуре и земельным отношениям г. Салехарда. Знания, полученные студентами во время поездки, помогут им завершить проекты на более качественном уровне.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI