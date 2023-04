Студентки СПбГАСУ выступили на «Триалоге с городом»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Студентки первого курса магистратуры архитектурного факультета Екатерина Коновалова и Агата Курик выступили с докладами на мероприятии «Триалог с городом. Зелёное марта».

Мероприятие организовали Санкт-Петербургский союз дизайнеров и Центр развития комфортной городской среды, чтобы объединить специалистов и профессиональное сообщество для обсуждения городского озеленения.

Агата Курик

Агата Курик, посвятившая несколько курсовых работ и выпускную квалификационную работу полезным насекомым, выступила с докладом на данную тему. По мнению студентки, проблема зелёного каркаса в городе очень актуальна, но использование химических препаратов в ходе его создания и ухода за растениями может негативно повлиять на городское биоразнообразие. В качестве альтернативы Агата предложила привлечь полезных насекомых, которые помогут в борьбе с вредителями.

Это не первое участие Агаты в мероприятии «Триалог с городом», которое проводилось третий раз: в 2021 г. Агата делала доклад об озеленении Уфимской улицы с привлечением полезных насекомых – тогда экспозиция объединила проекты, выполненные студентами кафедры дизайна архитектурной среды для Петроградского района. Проект озеленения Уфимской улицы разрабатывался по пожеланиям горожан, которые обратили внимание на массовую гибель шмелей после покоса травы. Подобный подход оправдал себя: инициативой заинтересовался Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга. В рамках летней практики и по результатам участия преподавателей СПбГАСУ в круглом столе по содержанию газонов проект был рекомендован к внедрению и доведён выпускниками до рабочей документации.

На «Триалоге» также были представлены проекты, выполненные в рамках летней практики по цветочному оформлению магистралей Санкт-Петербурга в 2021 г. и концепция-победитель конкурса городского правительства «Александровский парк – зелёный перстень Санкт-Петербурга» в 2017 г. Чтобы привлечь больше профессионального внимания к проектам и увеличить шансы претворить их в жизнь, авторы демонстрируют свои ландшафтные идеи на подобных мероприятиях, становясь участниками профессиональной дискуссии. Обучающиеся СПбГАСУ приняли участие и в организации мероприятия: магистрант Павел Остапчук осуществлял техническую поддержку, а Константин Алексеев – фото- и видеосъёмку.

Екатерина Коновалова

Екатерина Коновалова на третьем курсе также занималась вопросами восстановления флоры и фауны Уфимской улицы, а свою выпускную квалификационную работу она посвятила благоустройству Воронцовского сквера. В ней она развила тему биоразнообразия и предложила привлечь птиц путём создания уникальных условий для них средствами и приёмами ландшафта.

Воронцовский сквер на Юго-Западе Петербурга пользуется популярностью у местных жителей и хорошо знаком Екатерине. Поэтому, когда Комитет по благоустройству Правительства Санкт-Петербурга предложил список территорий ЗНОП для дипломного проектирования, студентка выбрала именно его. (ЗНОП – зелёное насаждение общего пользования: общедоступная территория рекреационного использования или имеющая рекреационный потенциал.)

Ландшафтный объект входит в водно-зелёный каркас Кировского района Петербурга. Водно-зелёный каркас – это связь озеленённых пространств города, от небольших дворовых территорий и скверов до лесопарков, которая проходит через все городские районы и синтезирует основную массу кислорода, необходимую для естественного функционирования экосистемы, повышения биоразнообразия в городской среде. Такие зелёные и водные артерии пронизывают город и выходят за его пределы, тем самым обеспечивая связь с нетронутой человеком природой.

Предпроектный анализ территории включал в себя фотофиксацию и визуальную оценку, исследование условий среды на объекте проектирования, изучение почвенно-климатических и антропогенных факторов, имеющихся насаждений, архитектурного и градостроительного контекста.

Для каждой экологической ниши Екатерина продумала древесно-кустарниковую композицию, удовлетворяющую экологическим и декоративным факторам. Для пешеходного променада предложен кустарниковый миксбордер постоянного цветения: это сложный цветник, который создаётся из многоярусных посадок растений, обеспечивающих непрерывное цветение с ранней весны до поздней осени. Для детских площадок – угловая композиция, которая служит щитом от ветра. Модульное озеленение выступает в роли кулис в аллейной части сквера. Модульный подход в создании дизайна позволяет сокращать время при проектировании и озеленении участка, так как разработанную универсальную композицию, в данном случае – квадратные модули, можно использовать на фрагментах территории с похожими условиями. Для озеленения прибрежной зоны предложен «английский» пейзажный сад, проработанный вплоть до оттенков используемых растений. В озеленении прибрежной зоны предлагается применить растения с развитой корневой системой, способной укреплять берега водоёмов.

Екатерина уверена, что птицы приносят большую пользу городской среде: уничтожают насекомых-вредителей, слабых и больных животных – распространителей инфекционных заболеваний, переносят органические вещества между наземными и водными экосистемами, опыляют и помогают расселять растения. Поэтому в каждой из ландшафтных зон предусмотрены «отели» для гнездования птиц (деревянные скворечники). Домики для насекомых и птиц принято называть «отелями» в проектах французских проектировщиков. Среди них – Филипп Клержо, профессор экологии Национального музея естественной истории в Париже: его лекция «Деревья в городе. Биоразнообразие и урбанизм», организованная для студентов СПбГАСУ в феврале 2022 г., оказала влияние на работу Екатерины Коноваловой. В целом, единение с окружающим миром, природные материалы, изогнутые контуры, открытое пространство в виде лужайки, тёплая палитра насаждений, игра с объёмами создают в Воронцовском сквере утончённый уголок природы внутри большого города.

Студентка полагает, что создание единой и связанной системы зелёных насаждений оказывает положительное влияние на городскую инфраструктуру, способствует развитию биоразнообразия путём привлечения насекомых и птиц. Увеличение озеленения и его внедрение в элементы городской среды помогает решению городских экологических проблем.

«Подобные публичные выступления служат первым шагом к реализации проекта. Важно не откладывать проделанную работу, а заявлять о ней и быть открытым к “триалогу” с общественностью, проектировщиками и муниципальными работниками», – отметила Екатерина в завершение своего выступления.

По словам заместителя председателя Санкт-Петербургского союза дизайнеров Александра Трофимова, мероприятие открыло абсолютно новые направления для формирования профессиональных компетенций подготавливаемых СПбГАСУ специалистов и перспективы работы секции средового дизайна для развития зелёного каркаса Петербурга на благо города и для здоровья его жителей.

