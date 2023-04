Столичное предприятие расширяет производство пассажирских вагонов повышенной комфортности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве расширяют выпуск железнодорожных составов и комплектующих, а также вагонов повышенной комфортности. В январе — феврале 2023 года производство подвижного состава увеличилось в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Активное развитие внутреннего туризма и разветвленность железнодорожных путей в России создают предпосылки для развития пассажирского вагоностроения. По итогам 2022 года столичное производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава выросло более чем вдвое по сравнению с 2021-м. При этом в январе — феврале 2023 года производство увеличилось в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Также в столице расширяется выпуск пассажирских вагонов повышенной комфортности. Так, московское научно-производственное предприятие “Циркон Сервис” в этом году разрабатывает пять новых моделей вагонов», — рассказал Владислав Овчинский.

Площадь предприятия составляет 10 тысяч квадратных метров. Оно занимается изготовлением, оснащением и техническим обслуживанием пассажирских вагонов.

С 1994 года компания оборудовала свыше 370 вагонов повышенной комфортности, вагонов-ресторанов и специализированных служебных вагонов различного назначения. Во время их подготовки реализуют индивидуальные планировочные и интерьерные решения, позволяющие установить удобную мебель, а также современную технику, в том числе с возможностью управления микроклиматом в каждом купе.

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 50 вагонов ежегодно, при их создании используют преимущественно российские комплектующие.

Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI