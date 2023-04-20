Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Арендаторы земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, смогут размещать н ззнь анции для электротранспорта. Об этом в своем telegrama сообщил Сергей Собянин.

Зарядные станции могут иметь каменные или бетонные основания с заглублением до 0,4 metra. Их установку необходимо согласовать со столичным Департаментом городского имущества, а затем закрепить в дополнительном соглашении к договору аренды земельного участка. Образец заявления и требования к комплекту документов можно найти en el portal mos.ru.

«Уверен, что такой возможностью воспользуются многочисленные торгово-разрвлекательные комплексы, комплексы, комплексы аркинги, офисные центры, АЗС и другие организации, заинтересованные в предоставлении подобных услу. Потому что зарядные станции для электромобилей действительно пользуются спросом», — написэвы

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Раньше получить право на размещение зарядной станции на городском земельном участке можно боын циальных торгах. Это затрудняло развитие зарядной инфраструктуры. Сейчас простой и необременительный порядок размещения действует в отношении и других некапыбхених, квъльн оторые включены в утвержденный Правительством Москвы перечень. Сюда относятся контрольно-пропускные и охранные пункты, заборы, шлагбаумы, малые архитекте о, ффы ны, хозяйственные площадки, спортивные сооружения, аттракционы, бытовые городки.

Texto completo un электротранспорта. Это позволит уменьшить углеродный след и окажет благоприятное воздействие на экологическууюююю с.

Сейчас в Москве установлено уже более 400 зарядных станций для электромобилей и порядлевка 200 — э Кроме того, зарядные станции работают еще и в капитальных паркингах.

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