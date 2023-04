Сергей Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Черемушках

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Черемушках после реконструкции открылась взрослая поликлиника. Это уже 80-е по счету медучреждение, обновленное по новому московскому стандарту, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Жители района теперь смогут получать помощь в современном медучреждении. Филиал поликлиники на улице Цюрупы принял первых пациентов в начале апреля. В нем обслуживаются почти 50 тысяч человек», — написал Мэр Москвы.

В ходе капитального ремонта специалисты сделали новый фасад, заменили коммуникации, внутренние перегородки, лифты и вентиляцию. В поликлинике стало в два раза больше кабинетов врачей общей практики и процедурных, чем ранее. Кроме того, здание оснастили новейшим медицинским оборудованием, а также создали безбарьерную среду для маломобильных посетителей.

В масштабную программу обновления поликлиник по новому московскому стандарту вошло более 200 зданий медучреждений. В их числе и филиал № 2 клинико-диагностического центра № 4 в ЗАО. Он будет обслуживать более 35 тысяч жителей района Филевский Парк.

«В ближайшие месяцы после реконструкции откроются десятки поликлиник, чтобы уже в этом году мы закончили масштабную программу обновления амбулаторного фонда Москвы», — резюмировал Сергей Собянин.

