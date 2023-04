Сергей Собянин рассказал о новых стандартах медпомощи для мам с детьми, пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Source: MIL-OSI Russian Language News

Пациенты с онкологией и с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся под особой защитой города. Также Москва заботится о здоровье матерей и детей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Для них в рамках госпрограммы “Столичное здравоохранение” постоянно улучшаем качество медицинских услуг. Для онкобольных в крупнейших стационарах организовали многопрофильные онкологические центры. Теперь в одном месте — диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и другие. Пациентам не приходится обращаться в другие медицинские организации. Реализуем проект сопровождения пациентов “Персональный онкопомощник”. За 2,5 года их помощь получили больше 120 тысяч человек», — написал Мэр Москвы.

Повышение качества медицинской помощи пациентам с онкологическим заболеваниями

На базе крупнейших городских стационаров — Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова, Московской городской онкологической больницы № 62, городской клинической больницы имени С.П. Боткина, Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка» и городской клинической онкологической больницы № 1 — организованы многопрофильные онкологические центры (клиника, патоморфологическая лаборатория, центр амбулаторной онкологической помощи) с полным спектром клинических возможностей (диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и другие). За каждым центром закреплено население одного или двух административных округов Москвы.

В их составе действует восемь центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). В них будут выполняться все виды диагностических исследований, необходимых для постановки или исключения диагноза онкологического заболевания.

Онкология — первое направление в московском здравоохранении, в котором внедряется ценностно ориентированный подход. Это система, в которой акцент смещается с объема предоставляемых услуг на конечные результаты, достигнутые за время лечения. Для этого разработаны и внедрены клиентские пути — выстроенный процесс по всем этапам: от подозрения на злокачественное новообразование до пожизненного наблюдения после лечения.

Готовится к открытию новый корпус МКНЦ имени А.С. Логинова на 570 коек. Здесь врачи будут применять современную систему быстрого восстановления — использовать щадящие методы анестезии и минимально инвазивные способы оперативного лечения.

Внедрение нового стандарта онкологической помощи позволило добиться следующих основных результатов:

— одногодичная летальность от злокачественных новообразований достигла исторического минимума: снизилась в два раза — с 26,1 процента в 2010 году до 13,1 процента в 2022 году;

— увеличилась доля пациентов с выявленными заболеваниями на ранних стадиях (первой и второй) с 51,5 процента в 2010 году до 65 процентов в 2022 году;

— пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями возросла с 49 процентов в 2010 году до 58,7 процента в 2022 году.

Ценностно ориентированное здравоохранение: как Москва улучшает качество оказания онкологической помощи

Оказание медицинской помощи пациентам с cердечно-сосудистыми заболеваниями

В Москве была создана и много лет успешно работает инфарктная сеть, которая позволяет оказывать экстренную высокотехнологичную помощь пациентам с острыми кардиологическими патологиями. Среднее время от поступления больного в специализированный стационар Москвы до введения инструмента в его инфаркт-связанную артерию сегодня соответствует мировым стандартам.

Подавляющему большинству больных с инфарктом миокарда в столице делают первичную ангиопластику, а также стентирование, доля которого составила 82,8 процента.

Кроме того, в городе успешно функционирует сеть кабинетов вторичной профилактики инфарктов и инсультов.

В Москве используют пять новых методов высокотехнологичного лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Оказание медицинской помощи матерям и детям

В 2022 году в столице открыли два крупнейших современных перинатальных центра. Один — в составе ММКЦ «Коммунарка», другой — на базе городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова.

Сергей Собянин осмотрел новую поликлинику и перинатальный центр в КоммунаркеСергей Собянин посетил перинатальный центр ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова

Помимо этого, в прошлом году началась реализация программы по модернизации городских молочно-раздаточных пунктов. Специалисты обновили 21 молочную кухню.

С декабря 2021 года был расширен спектр современных молекулярно-генетических исследований в рамках проводимого неинвазивного пренатального тестирования. Выполнено свыше 12 тысяч исследований.

Реализуется и программа неонатального скрининга. В рамках нее в 2022 году было обследовано 110 325 новорожденных москвичей по 11 нозологиям, выявлено 99 случаев различных заболеваний. Всех детей поставили на диспансерный учет. Они получают необходимую медицинскую помощь, их бесплатно обеспечивают специализированными продуктами лечебного питания и лекарствами.

С этого года массовое обследование новорожденных проводят по 36 наследственным заболеваниям. Расширение программы неонатального скрининга позволит своевременно выявлять и начинать лечение большинства наследственных заболеваний у новорожденных.

Москва расширила программу неонатального скрининга — Сергей Собянин

