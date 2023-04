Сергей Собянин пригласил предпринимателей принять участие в проекте «Деловые москвичи: культура»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице появилась новая программа поддержки бизнеса «Деловые москвичи: культура». Присоединиться к ней приглашают предпринимателей, которые занимаются культурными и просветительскими проектами, а также физических лиц, планирующих начать свое дело в этой сфере. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Благодаря проекту москвичи получат новые творческие кружки, лекции, тренинги и курсы. А предприниматели — новую аудиторию», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Заявки на участие в программе принимаются по шести категориям: музыке и вокалу, изобразительному и декоративно-прикладному искусству, театру и хореографии, видео и фотографии, литературе. Также предусмотрен отдельный раздел для более узких сфер, таких как научные лекции, психологические тренинги, курсы по этикету.

Прием заявок уже начался. До 15 июня всем желающим необходимо заполнить анкету (скачать ее можно на сайте проекта «Активный гражданин») и отправить ее по адресу электронной почты: dm1@culture.mos.ru.

До 30 июня комиссия выберет заявки, подходящие под требования проекта. На последнем этапе отбора — с 3 по 31 июля — в «Активном гражданине» москвичи выберут лучшие мероприятия, оставят пожелания по стоимости услуг и выбору места. С авторами лучших предложений город заключит контракт.

