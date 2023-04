Сергей Собянин: «День без турникетов» и «Открой#Моспром» вошли в число самых популярных городских проектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

«День без турникетов» и «Открой#Моспром» — популярнейшие городские проекты. Первый в 2022-м отпраздновал 10-летие, а второй в этом году отмечает пятилетний юбилей. За это время московские предприятия организовали для горожан более 6,5 тысячи экскурсий. С учетом онлайн-формата их участниками стали почти 12 миллионов человек. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

«Свои двери открывают свыше 800 промышленных площадок и малых предприятий, представляющих десятки самых разных отраслей — от пищевой до космической. Экскурсантов ждут на часовом заводе “Ника”, в киностудии “Союзмультфильм”, на заводе по производству готовых модулей для строительства квартир “МонАрх”, на производстве кузовных деталей для автомобилей “Альфа Автоматив Техноложиз” и предприятии “Микрон” по выпуску микросхем и чипов, которые установлены в проездных картах “Тройка”. А на экскурсии по новой станции БКЛ “Нагатинский Затон” расскажут о строительстве самой большой и современной линии метрополитена», — написал Мэр Москвы.

В 2023 году будет много новинок. Свои двери в рамках акции «День без турникетов» горожанам откроет новый дата-центр DataLine («Ростелеком»), инжиниринговая компания полного цикла «Карфидов Лаб», инженерно-технологическая компания «Механика», научно-лабораторный комплекс Chromolab, один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли «Вертолеты России» и многие другие площадки.

Москвичи смогут посетить не только производственные цеха, но и ремесленные мастерские, мануфактуры, студии, лаборатории и производственные музеи. Для гостей пройдут концерты, паблик-токи, литературные чтения, интеллектуальные батлы, квизы, фотовыставки, квесты и мастер-классы, например по выпечке хлеба для космонавтов.

Среди специальных мероприятий — отраслевые акции «День без турникетов. Fashion», «День без турникетов. Bе Creative», «День без турникетов. Интерьер и дизайн», «Сделано в Москве», «Неделя предпринимательства», а также анимационный форум CG-индустрии AnimaMoscow 2023, на котором соберутся ведущие эксперты, профессионалы и любители индустрии анимации и визуальных искусств.

«Для школьников экскурсии на предприятия — хорошая возможность заранее познакомиться со множеством профессией до того, как придет время выбирать свою. Для студентов и выпускников такие экскурсии — это знакомство с потенциальными работодателями и возможность получить предложение о стажировке или трудоустройстве», — добавил Сергей Собянин.

Взрослым будет интересно своими глазами увидеть, как делают балетные пуанты, электронные чипы, елочные игрушки и конфеты.

Для самих предприятий участие в проектах — это бесплатная реклама среди потенциальных сотрудников и потребителей.

Предварительная запись на мероприятия доступна на сайтах проектов «День без турникетов» и «Открой#Моспром». Там же можно присоединиться к экскурсиям в онлайн-формате.

