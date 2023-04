Рука на пульсе: как устроена работа отделения трансфузиологии в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

20 апреля отмечается Национальный день донора. В столице работает Центр крови имени О.К. Гаврилова и 11 отделений переливания крови при больницах. Одно из таких отделений находится в Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Оно существует уже 33 года и представляет собой единый организм: здесь работают с кровью по налаженной системе, где все взаимосвязано.

Кто становится донором Склифа, куда отправляется биоматериал и зачем сотрудникам отделения жидкий азот — в репортаже mos.ru.

Буквы и цифры

Девять утра. Здание, где размещается отделение трансфузиологии Склифа, круглое и светлое. В холле бурлит жизнь. Доноры заполняют анкеты, получают талончики и ждут, пока их вызовут. На электронных табло ежеминутно высвечиваются номера, первая буква в которых соответствует названию процедуры. Например, Т — тромбоцитаферез, К — кроводача, В — плазмаферез.

«На табло мы видим, что уже сейчас у нас более 40 доноров плазмы, 30 доноров крови, шесть доноров тромбоцитов. До конца дня обычно принимаем до 120 человек, заготавливаем и перерабатываем около 100 литров донорской крови. Склиф обеспечивает компонентами крови не только своих пациентов, но и в экстренных ситуациях тех, кто лечится в других больницах», — рассказывает заведующий отделением трансфузиологии Александр Костин.

Электронная система оформления доноров и распределения их потоков появилась в медучреждении всего месяц назад, но уже заметен прогресс. «Процесс сдачи крови стал гораздо удобнее: каждый получает свой номер и следует электронным указателям на табло. К тому же благодаря этой системе мы фиксируем наших доноров с того момента, как они заходят в отделение, и далее на всех этапах», — говорит собеседник mos.ru.

Строгий отбор

После того как донор заполнил анкету, его приглашают в кабинет трансфузиологии. Там он сдает анализ крови из пальца, а лаборант сразу же видит результаты на экране специального прибора — гематологического анализатора.

«Нам важно понять, сколько у человека в крови тромбоцитов, эритроцитов и лейкоцитов, нет ли признаков дефицита железа. Если железа не хватает, рекомендуем донору пройти терапию и вернуться через месяц. Наша задача — получить здоровую кровь и не навредить тому, кто ее сдает», — объясняет Александр Костин.

В смежном кабинете донора осматривает врач-трансфузиолог: измеряет артериальное давление, рост и массу тела. Хрупкая девушка встает на электронные весы, на дисплее появляется цифра 49. «Ни в коем случае нельзя!» — строго говорит доктор. Минимальный вес сдающего кровь — 50 килограммов. Иначе нагрузка на организм будет слишком большой.

«Есть и другие ограничения. В доноры берут с 18 лет, а верхней планки не существует, но, как показывает практика, люди старше 65 лет часто отводятся от донации из-за хронических заболеваний. Мы обязательно проверяем каждого кандидата на основные инфекции, которые передаются через кровь (гепатиты В и С, ВИЧ, сифилис). Даже если он переболел давно, этот факт все равно является абсолютным отводом от донорства», — рассказывает заведующий.

За день до процедуры нельзя принимать лекарства, особенно разжижающие кровь (вроде аспирина). Подобные вещества могут вызвать кровотечение у пациента, которому потом перельют донорские компоненты. И конечно, в доноры не возьмут того, кто только что перенес ОРЗ или ОРВИ либо недавно сделал прививку.

Прошедших отбор отправляют в столовую завтракать. Важно пить много жидкости, это облегчает циркуляцию крови, и есть сладкое для повышения уровня глюкозы. Идеален чай с сахаром и печеньем. Накануне и в день донации необходимо исключить из рациона жирные продукты.

От тромбоцитов до плазмы

Позавтракав, донор переходит в процедурную. В Склифе все кабинеты универсальны и подходят для забора любых компонентов крови.

Перед нами молодой человек. Он лежит в кресле в горизонтальном положении, ноги приподняты и слегка согнуты в коленях. В такой позе сдают кровь все доноры.

«Это необходимо для обеспечения притока крови от нижних конечностей к сердцу и сосудам. Так донору легче переносить процедуру. Между прочим, к этому методу прибегали еще средневековые врачи, которые лечили кровопусканием», — говорит Александр Костин.

Молодой человек на кушетке проходит процедуру тромбоцитафереза. В его вене располагается фистульная игла: она обеспечивает хороший прямой и обратный ток крови во время процедуры. Аппарат для тромбоцитафереза позволяет комфортно для донора переработать три литра крови. В ходе процедуры он разделяет кровь на эритроциты, плазму и тромбоциты, последние собираются в пластиковый пакет, а плазма и эритроциты возвращаются донору. Во время процедуры кровь непрерывно смешивается с антикоагулянтом, который препятствует свертыванию крови. Процесс небыстрый — занимает около полутора часов.

«Тромбоциты необходимы онкобольным после химиотерапии, поскольку их костный мозг какое-то время перестает вырабатывать эти клетки, а также пациентам в ходе полостных операций, нередко сопровождающихся значимой кровопотерей. Ведь тромбоциты выполняют гемостатическую функцию — останавливают кровотечение», — поясняет Александр Костин.

В соседней комнате доноры сдают цельную кровь. Это самая простая и кратковременная процедура: кровь самотеком поступает в контейнер, в котором ее непрерывно взвешивает и помешивает специальный аппарат. За шесть — восемь минут заготавливается 450 миллилитров крови.

Кстати, к донации других компонентов, как правило, допускают тех, кто уже зарекомендовал себя на стандартной кроводаче и достаточно вынослив.

Переходим в кабинет плазмафереза — главное помещение отделения трансфузиологии, где можно сдавать разные компоненты крови. Это большая комната, в которой по кругу расставлено 12 кресел, а в центре — круглое стеклянное помещение, оттуда врачи наблюдают за процессом. Здесь работают четверо сотрудников, за день через них проходят до 100 человек.

Внешне сдача плазмы — белкового компонента крови без клеток — не отличается от тромбоцитафереза: фистульная игла в вене, аппарат с насосами перерабатывает кровь. Но отличие есть.

«Плазмаферез занимает около 40 минут. За это время прибор обрабатывает около полутора литров крови и выделяет из нее до 650 миллилитров плазмы», — объясняет Александр Костин.

Вместе в борьбе с недугом: как волонтеры Москвы помогают онкобольнымВ городском центре детской трансфузиологии за год заготовили 10 тысяч литров крови и ее компонентов

Проверить и сохранить

Отделение трансфузиологии Склифа работает по принципу полного цикла: здесь не только принимают донорскую кровь, но и обрабатывают ее, обследуют и хранят в специальных условиях.

Особое внимание уделяют безопасности компонентов крови. Так, если выявляют опасные инфекции, которые передаются через кровь, то такие компоненты, заготовленные от донора, немедленно утилизируют.

«Кроме гепатитов В и С, сифилиса и ВИЧ, инфекций множество, и бывает, не все удается выявить, когда донор сдает анализ перед процедурой. Поэтому, чтобы обеспечить дополнительную инфекционную безопасность, прозрачные компоненты крови (плазму и тромбоциты) мы подвергаем обработке ультрафиолетом А и В в присутствии определенных веществ, которые тут же инактивируют возбудителей любых инфекций, если они есть», — подчеркивает заведующий.

Компоненты, прошедшие тестирование, поступают на хранение в медицинские холодильники и морозильники. У каждого компонента крови — свои особенности. Так, эритроциты сохраняются до 49 дней при температуре плюс два — шесть градусов. Плазму можно хранить три года при температуре ниже минус 25 градусов, а вот тромбоциты необходимо использовать в течение недели. Их хранят при комнатной температуре (20–24 градуса) в условиях непрерывного перемешивания.

«В нашем центре применяется и другая технология хранения компонентов — криобанк. Это еще одна особенность Склифа. Криобанк позволяет сохранять хрупкие клетки десятилетиями. В них добавляются криопротекторы, защищающие стенки от повреждения при замораживании и размораживании. Далее сырье загружается либо в морозильник при температуре минус 82 градуса, либо отправляется в металлические контейнеры с жидким азотом, где температура минус 196 градусов», — уточняет Александр Костин.

Всего в криобанке хранится более тысячи доз эритроцитов и тромбоцитов.

Не ради славы

Многие доноры приходят в центр каждые две недели — это минимальный срок между донациями плазмы и тромбоцитов.

«При рождении у меня начался сепсис, и сестра моей бабушки дала свою кровь. Мне рассказали об этом, как только я подрос. История меня настолько впечатлила, что в 18 лет я уже стал донором. Не терпелось помочь людям», — рассказывает инженер Денис Симаев, почетный донор Москвы.

Такое звание присваивают тем, кто сдавал кровь не менее 20 раз. Почетные доноры получают удостоверение и нагрудный значок, имеют право на бесплатный проезд и 50-процентную скидку на оплату ЖКХ. Но Денису Симаеву все это не важно.

«Я сдаю кровь и компоненты с 1996 года. Для меня это будничная процедура. Сегодня после плазмафереза сразу выйду на работу», — делится мужчина.

А почетный донор Евгения Кулешова скоро отметит 100-й раз сдачи плазмы. Но и она спокойно относится к своему «титулу».

«Я никому этим не хвалюсь и даже не люблю рассказывать. Ведь я не для этого сюда прихожу с 18 лет. По первому образованию я технолог, по второму буду дизайнером, врачом не стала, но хоть так кого-то смогу спасти», — рассуждает девушка.

Сдать и спасти: кто может стать донором и почему это важноВ Москве появится производство медизделий для службы крови в рамках офсетного договора

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI