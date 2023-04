Российская делегация посетила с рабочим визитом Республику Южная Осетия

Source: MIL-OSI Russian Language News

Российская делегация во главе с заместителем министра экономического развития Дмитрием Вольвачем посетила Южную Осетию с двухдневным рабочим визитом.

По прибытию в Цхинвал делегация осмотрела строящиеся в Южной Осетии объекты в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2023-2025 годы.

Вместе с премьер-министром Республики Константином Джуссоевым в Дзауском районе осмотрели и убедились в надлежащем соблюдении сроков строительства детского лагеря отдыха, рассчитанного на 150 мест. Дмитрий Вольвач выразил надежду, что к концу года лагерь введут в эксплуатацию.

Оценили динамику реконструкции мостового перехода через реку Большая Лиахва. Длина надводного сооружения составляет 36 метров, ширина вместе с пешеходными переходами – 11 метров. По словам министра строительства Южной Осетии Константина Елдзарова, восстановление моста идёт в соответствии с графиком. Завершение работ запланировано на конец 2023 года.

В рамках рабочей поездки состоялась встреча Дмитрия Вольвача с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, а также совместное совещание с участием представителей профильных ведомств республики. Стороны обсудили вопросы социально-экономического сотрудничества между Россией и Южной Осетией, гармонизации таможенного законодательства республики с российским законодательством – с этого года РЮО перешла на законодательство ЕАЭС в таможенной сфере, что позволит автоматизировать процедуры, улучшить администрирование и снизить нагрузку на бизнес. Также обсудили план реализации инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию Республики в 2023 году.

«Наш визит в Южную Осетию является одной из форм продолжения тесного сотрудничества в социально-экономического сфере, – отметил Дмитрий Вольвач. – В международных соглашениях, заключенных между нашими странами, прописаны обязательства обеих сторон по созданию условий для повышения уровня благосостояния жителей республики и ее дальнейшей интеграции в общее с Россией социально-экономическое и культурно-гуманитарное пространство».

Стороны обсудили финансирование и порядок проведения работ по отдельным объектам капитального строительства, запланированных к реализации в 2023 году в рамках инвестиционной программы (в том числе автомобильной дороги Эрцо-Синагур, детского лагеря и детский сада в мкр. ЦАРЗ (г. Цхинвал).

По результатам встречи Россия и Южная Осетия договорились об оказании методической помощи республике в создании системы пенсионного обеспечения государственных служащих, о выделении в рамках инвестиционной программы в 2023 году средств на приобретение оборудования для информационно-технического обеспечения служб таможенного комитета, о разработке «дорожной карты» по оптимизации электроснабжения республики, а также об актуализации порядка отбора инвестиционных проектов Южной Осетии для их финансирования со стороны российских кредитных организаций.

С российской стороны в двусторонних встречах приняли участие эксперты профильных ведомств, компетентные в вопросах российско-югооосетинского сотрудничества. Среди них специалисты Минэнерго и Минтруда, Управления таможенного сотрудничества России и другие официальные лица.

Югоосетинскую делегацию возглавили председатель правительства Константин Джуссоев, глава Минстроя Константин Елдзаров, министр финансов Казбек Царикаев, министр юстиции Олег Гаглоев, министр экономического развития Дзамболат Тадтаев, председатель Государственного таможенного комитета Мурат Цховребов.

