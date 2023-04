Профтестирование, консультации, мастер-классы: в столице пройдет карьерный интенсив для специалистов с ограниченными возможностями здоровья

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Проект «ВРаботе» проведет третий интенсив по развитию карьеры «Труд для всех» для молодых специалистов с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие пройдет 27 и 28 апреля в онлайн- и офлайн-форматах на базе центра занятости населения Москвы «Моя работа». Участниками могут стать как молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, так и учащиеся 8-11-х классов. Необходима предварительная регистрация.

«Проект “Труд для всех” направлен на то, чтобы дать людям с ограниченными возможностями здоровья развиваться и достигать профессиональных успехов. Мы считаем, что должны предоставлять равные возможности всем для развития карьеры, и поэтому уже не первый год реализуем такой проект. В прошлом году участниками стали более 200 человек. Мероприятие призвано помочь людям раскрыть потенциал и найти свое место на рынке труда», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Первый день интенсива, 27 апреля, будет полезен студентам и молодым специалистам, которые ищут возможности для развития своей карьеры. Для них проведут мастер-классы по созданию привлекательного резюме и о самозанятости как способе заработка. Также состоятся пленарная дискуссия с компаниями-партнерами и мотивационная сессия с приглашенным гостем, а молодые специалисты смогут пройти профориентационное тестирование и получить консультацию HR-специалистов.

Второй день интенсива будет интересен школьникам, которые уже задумываются о своем будущем и выборе профессии. Для них состоится серия мастер-классов «Шаг к успешной карьере», «Мое будущее зависит от меня: какие качества необходимо развивать для успешной карьеры» и другие, связанные с выбором профессии. Гости пообщаются со специалистами центров развития карьеры университетов, а также примут участие в мотивационной сессии со специально приглашенным гостем, профориентационном тестировании и консультации с профориентологом.

«В службе занятости люди с ограниченными возможностями здоровья могут рассчитывать на полную поддержку в вопросах профессиональной и социальной реализации. Мы делаем все, чтобы соискатели с инвалидностью могли уверенно чувствовать себя на рынке труда и достигать успехов. С большим энтузиазмом служба занятости в очередной раз подключилась к организации интенсива по развитию карьеры для молодежи “Труд для всех”. Мероприятие станет прекрасной возможностью для молодых людей с инвалидностью комплексно подготовиться к трудоустройству и найти подходящую работу», — рассказал директор службы занятости населения города Москвы Андрей Тарасов.

Участники интенсива смогут присоединиться к проекту центра занятости «Топ-500 резюме» — разработать вместе со специалистами индивидуальный карьерный сценарий и составить качественное портфолио. В него войдет резюме с акцентом на развитых компетенциях и описанием нозологии кандидата, сопроводительное письмо и профессиональная деловая фотосессия. Карьерные эксперты подберут подходящие вакансии, помогут развить навык эффективной самопрезентации на собеседовании, а также сопроводят в период испытательного срока на новом рабочем месте.

Организатором интенсива «Труд для всех» выступает проект «ВРаботе» проектного офиса «Молодежь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодежной политики.

В мероприятиях проекта «ВРаботе» приняли участие более семи миллионов человек онлайн и свыше 700 тысяч в очном формате. Ежегодно расширяется и партнерская база — сегодня в ней уже более 250 отечественных работодателей, а также свыше 13 тысяч молодых москвичей, заинтересованных в деятельности проекта.

