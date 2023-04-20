Профицит текущего счета в I квартале уменьшился при росте импорта и сокращении экспорта

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
В I квартале 2023 года профицит счета текущих операций сократился за счет сжатия сальдо торгового баланса, которое приблизилось к среднему уровню последних лет.
Экспорт товаров снизился с рекордного максимума I квартала 2022 года, в значительной степени из-за более низких мировых цен на сырьевые товары и увеличения дисконта для российской нефти. В то же время стоимостный объем экспорта был выше, чем в I квартале 2021 года.
Стоимостный объем импорта товаров восстановился до прошлогоднего уровня и превысил объем за аналогичный период 2021 года. Сокращение поставок из Евросоюза компенсировалось наращиванием импорта из других стран.
Более подробно читайте в ежеквартальном выпуске информационно-аналитического комментария «Платежный баланс Российской Федерации».
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