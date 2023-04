Проведение фестивалей и выставок: чем в Москве занимаются волонтеры культуры

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве уже не первый год развивается культурное направление волонтерства. Благодаря этому жители столицы могут поучаствовать в организации театральных и кинофестивалей, оцифровке библиотечных фондов, проведении выставок и форумов.

«Сегодня больше 21 тысячи волонтеров участвуют в культурной жизни столицы. Они помогают театрам, музеям и усадьбам уделять внимание каждому посетителю. Заботясь о туристах, поддерживают гостеприимную атмосферу в городе. Благодаря многообразию площадок москвичи могут выбрать занятие по душе и найти единомышленников», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Волонтеры культуры координируют посетителей во время проведения театральных фестивалей и на кинопоказах. Кроме того, они помогают разрабатывать новые и дополнять существующие туристические маршруты, готовят экскурсионные программы и сопровождают гостей столицы.

Другое направление деятельности — сохранение культурного наследия. Волонтеры ухаживают за памятниками монументального искусства, помогают реставраторам исторических объектов, расшифровывают аудиоматериалы и архивные документы. Для некоторых из них это становится первым шагом на пути к будущей профессии.

Тех, кто хочет больше узнать об этом направлении, приглашают пройти тематический онлайн-курс.

Стать частью движения

Запись в команду волонтеров культуры открыта на сайте ресурсного центра «Мосволонтер». Присоединиться к ней могут все желающие старше 14 лет.

Большинство участников движения — жители столицы в возрасте 19–35 лет (35,4 процента), на втором месте — горожане в возрасте 36–54 лет (28,6 процента). Молодежь от 14 до 18 лет составляет 22,3 процента, еще 13,7 процента — люди старше 55 лет. Женщины (76 процентов) интересуются культурным направлением волонтерства активнее мужчин.

Какие площадки приглашают волонтеров

В ряде городских организаций, в том числе в Департаменте культурного наследия города Москвы и на ВДНХ, есть свои волонтерские центры.

В Музее Победы такой центр работает уже более пяти лет. Его актив составляют около 80 человек, но в деятельность учреждения вовлечено значительно больше москвичей. Так, только в проекте «Лица Победы» участвуют свыше 150 модераторов.

«Сейчас мы активно ищем помощников на майские праздники. На этот период запланировано множество событий: мастер-классы, тематические акции, концерты и многое другое», — уточнила Елена Кизякова, координатор волонтерского центра Музея Победы.

В музее создана мотивационная программа для активных москвичей. Им дарят брендированные сувениры, организуют для них выезды в филиалы, экскурсии, квизы и показы фильмов.

Музей-заповедник «Останкино и Кусково» привлекает волонтеров на ежегодные субботники, творческие акции, фестивали и концерты более трех лет. Двери открыты для каждого, специальная подготовка не требуется.

«В мае с нетерпением ждем наших помощников, чтобы вместе провести познавательную акцию “Ночь музеев”. В усадьбе ожидается более 10 тысяч посетителей. Без поддержки нам не обойтись», — отметила Ксения Михалевская, научный сотрудник музея-заповедника.

Благородные цели, новый опыт и друзья на всю жизнь: что дает волонтерство

