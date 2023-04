Причалы и набережные Москвы подготовили к навигации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку к началу навигации столичных причалов и набережных. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Проведены масштабные работы по подготовке причалов и набережных к открытию навигации. После зимы на 44 причалах тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов», — рассказал Петр Бирюков.

Были отремонтированы гранитные и бетонные основания причалов, заменены изношенные резиновые отбойники. Для безопасности пассажиров обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку. Провели пескоструйную промывку гранитных парапетов и чугунных перильных ограждений, обновили сходы к воде и прогулочные тротуары.

По словам заммэра, городские службы привели в порядок 78 столичных набережных, в том числе расположенные в центре города — Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую и Пречистенскую, а также набережную Северного речного вокзала.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году на 11 набережных пройдет расшивка швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируют более 190 тысяч погонных метров покрытия. Такие мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений.

