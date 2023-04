Право реорганизации участка бывшей промзоны «Серп и Молот» выставят на торги

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Серп и Молот» в Нижегородском районе на юго-востоке столицы. Территория площадью 1,7 гектара находится вблизи пересечения Перовского проезда и Подъемной улицы. Право реорганизации площадки выставят на торги.

«Во втором квартале этого года инвесторы смогут принять участие в аукционе на право комплексного развития участка бывшей промзоны “Серп и Молот”. Вложения в комплексное развитие территории составят более 6,5 миллиарда рублей. Ежегодный бюджетный эффект оценивается в 450 миллионов рублей», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Проект предусматривает строительство более 60 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, где смогут трудоустроиться почти 1,5 тысячи человек.

«В настоящее время на участке бывшей промзоны в Нижегородском районе расположены склады и автосервисы, вместо них здесь появятся современные офисы, магазины и кафе, а также спортивные, выставочные и ярмарочные объекты», — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

Первый договор о комплексном развитии территорий заключили в 2020 году, чтобы преобразовать производственную зону Октябрьское Поле. Всего на данный момент заключено 11 соглашений с инвесторами, по которым в столице реорганизуют также два участка бывшей промзоны Коровино, участки бывших промзон Кунцево, Алтуфьевское Шоссе, Братцево, Теплый Стан и Автомоторная, неэффективно используемую территорию на улице Новая Ипатовка, заброшенную стройку в Тропарево-Никулине и заброшенный участок с объектом незавершенного строительства в Тимирязевском районе.

Кроме того, столица назначила операторов, которые преобразуют 17 участков: бывших промзон «Южный порт», Зюзино, Грайвороново, Варшавское Шоссе, Северянин, «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», Свиблово, Кунцево, «Квартал 25а Черемушки», производственной зоны Алабушево и неэффективно используемые территории в районах Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабурово, Обручевский, Ярославский и Южнопортовый.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI