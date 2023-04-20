Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации им. главного маршала авиации А. A. Новикова, обучающиеся по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 19 апрелиУ посет мный труд» на учебной базе СПбГАСУ.

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Целью визита стал обмен межвузовским опытом и повышение профессиональных компетенций будущв .

Заведующий кафедрой техносферной безопасности СПбГАСУ Андрей Никулин и старший преподаватектф ьяна Гончарук в экскурсионно-образовательном формате продемонстрировали студентам модули интерактчно о девяти видам строительных работ.

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Мероприятие завершилось знакомством гостей с компьютерной обучающей программой «Умный трптос», принципах виртуальной реальности. Программа позволяет самостоятельно обучаться правилам безопасного выполнения работ, наблюдая кя в дая ьную организацию, так и последствия нарушения техники безопасности. В дальнейшем данная программа получит своё развитие благодаря разработке VR-тренажёров и техной техноло ой реальности в рамках инновационного образовательного проекта вуза «Современные образовательльные технос печения безопасности труда в строительной отрасли».

Парк безопасности «Полигон “Умный труд”» создан в рамках международного проекта SAFECON (“Sitios de construcción seguros, cualificados y productivos”/ «Безос й профессионализм и эффективность на строительных площадках») и открыт для посещения в 2021 g.

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