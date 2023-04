Поздравляем с новым назначением Наталью Фролову!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственного университета управления

Поздравляем советника при ректорате Государственного университета управления Наталью Фролову с новым назначением. 20 апреля 2023 года она была назначена исполняющей обязанности ректора Технологического университета имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова.

Наталья Фролова окончила Тюменский государственный университет (ТюмГУ) в 1995 году, в 1999 — аспирантуру этого вуза. В 2018 году завершила обучение в магистратуре в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». В 2022 году проходила профессиональную подготовку в ГУУ по программам «Стратегическое управление и организационное проектирование», «Отношения с органами государственной власти», «Управление репутацией организации», «Управление жизненным циклом продукта». После чего в конце года была назначена советником при ректорате ГУУ.

Имеет ученую степень доктора юридических наук, ученое звание доцента. Автор свыше 60 научных публикаций.

Ещё раз поздравляем Наталью Владимировну с ответственным назначением. Желаем успехов в управлении вузом и рассчитываем на сотрудничество. Пусть ваша неизменная жизнерадостность, позитивная энергетика, рабочий опыт и навыки, полученные в ГУУ, ведут Технологический университет к научным достижениям и повышению качества образования.

