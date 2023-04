Память на века: Политех и Архивный комитет Петербурга договорились о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого подписал соглашение о сотрудничестве с Архивным комитетом Петербурга. Теперь все городские архивы, где отложились документы связанные с Политехом, будут участвовать в совместных с университетом проектах. Особенно это актуально накануне юбилея СПбПУ. 125 лет вуз отметит 19 февраля будущего года.

Церемония прошла в стенах Центрального государственного архива Петербурга. К подписанию здесь открыли выставку, где представили документы Политеха. Наш вуз передавал материалы с 1933 года. И сейчас образовался огромный фонд — 26 тысяч дел. Для экспозиции отобрали полтора десятка. Особого внимания заслуживает личное дело лауреата Нобелевской премии по физике 1978 года Петра Капицы. По документам можно буквально реконструировать биографию легендарного учёного. Например, увидеть, что Кронштадтское реальное училище 17-ти летний Петр Капица окончил лишь с двумя четвёрками по русскому языку и арифметике, все остальные предметы сданы на «отлично». И почитать прошение отца будущего знаменитого ученого о зачислении его в Политех. Часть материалов посвящена периоду работы сотрудников и учащихся вуза в годы Великой Отечественной войны. На стендах личные дела, лекционные книжки, аттестаты того времени. Напомним, в первые дни войны больше 3000 политехников ушли на фронт добровольцами . Еще столько же студентов и сотрудников призвали в Красную армию. За мужество и героизм сотни политехников были награждены орденами и медалями, в том числе 16 человек удостоены звания Героя Советского Союза.

«Вы занимаетесь очень серьёзным делом. Народ, который не помнит истории и не хранит ее — лишён будущего, — сказал на подписании соглашения ректор СПбПУ Андрей Рудской. — Поэтому вы являетесь даже не скрепами, а корнями нашего государства. Мы все эти годы очень активно работаем с вами. И сегодняшнее подписание это формальность. Мы всегда идём в ногу с нашим Отечеством. И те великие свершения, которые заархивированы у нас, они должны храниться в надёжных руках. Мы это понимаем и будем всячески этому содействовать».

По мнению председателя Архивного комитета Петербурга Петра Тищенко подписанное соглашение — это возможность совместного участия в подготовке проекта о многолетней истории университета

Политехнический университет в самые трудные времена всегда был на страже интересов страны и нашего города. Три года назад, во время пандемии, благодаря расчетам сотрудников Политеха, специалистам и властям города удалось четко выстроить маршрут по принятию мер для борьбы с ковидом. Сейчас в Центральном государственном архиве научно-технической документации Петербурга находятся тысячи работ, над которыми трудились в стенах СПбПУ. А также хранится информация о многих открытиях, совершённых выпускниками университета. Многие изобретения и разработки политехников помогли сделать нашу жизнь лучше , — сказал Пётр Тищенко.

