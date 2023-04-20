О начале торгов ценными бумагами 21 апреля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 20 апреля 2023 года приняты следующие решения:

Определить:

“21” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“21” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-446 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-446-01000-B-005P от 06.02.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 100 000 000 штук Дата погашения 22.04.2023 Торговый код RU000A106524 ISIN код RU000A106524 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.

Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить:

“21” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“21” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П01 Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “ФосАгро” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-01-06556-A-001P от 10.04.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 20 000 000 штук Дата погашения 17.04.2026 Торговый код RU000A106516 ISIN код RU000A106516 Уровень листинга Первый уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-П01 является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-П01;

б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-П01 Андеррайтер наименование Банк ГПБ (АО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0009800000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ГПБ (АО)

Определить:

“21” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“21” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04 Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “МВ ФИНАНС” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-04-00590-R-001P от 14.12.2022 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 7 000 000 штук Дата погашения 17.04.2026 Торговый код RU000A106540 ISIN код RU000A106540 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является одна из более ранних дат:

а) дата размещения последней Биржевой облигации,

б) 3 (Третий) рабочий день с Даты начала размещения (не включая эту дату). Андеррайтер наименование Банк ГПБ (АО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0009800000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ГПБ (АО)

Определить:

“21” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“21” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003P-06R [i] Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Газпром нефть” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-06-00146-A-003P от 19.04.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 22 000 000 штук Дата погашения 14.04.2028 Торговый код RU000A106565 ISIN код RU000A106565 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 3 (третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевой облигации

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска Андеррайтер наименование Банк ГПБ (АО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0009800000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ГПБ (АО)

[i] Размер выплат по облигациям зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в подпункте 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”. Согласно письму, полученному от эмитента и в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, облигации не предназначены для продажи неквалифицированным инвесторам.



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