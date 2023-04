Отчет об идентификаторах на валютном рынке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Уважаемые клиенты валютного рынка!

С 24 апреля 2023 года планируется предоставлять участникам валютного рынка отчёт об идентификаторах CUX83 – “Отчет об идентификаторах и их полномочиях на валютном рынке и рынке драгметаллов”. Отчет предоставляется участникам торгов и клиринга после 23:50 текущего торгового дня по идентификаторам с признаком наличия изменений, в том числе при удалении или добавлении идентификатора, а также в последний торговый день месяца по всем активным идентификаторам участника. Формат будет отличаться от опубликованного ранее формата CUX83 и содержать сведения о статусе идентификатора и о кодах клиентов, привязанных к идентификаторам спонсируемого доступа.

Вы можете найти описание структуры отчёта в сравнении с ранее представленной версией на сайте биржи: https://fs.moex.com/files/1075

XSD схема и XSLT стиль доступны на FTP сервере: http://ftp.moex.com/pub/Reports/Currency/XSD/CUX83_26122022.xsd и http://ftp.moex.com/pub/Reports/Currency/XSLT/CUX83_26122022.xslt



+7 (495) 363-3232

