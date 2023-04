Обновление тестовых полигонов Т1 фондового и валютного рынков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

25 и 26 апреля 2023 года на тестовом контуре Т1 фондового (INET_GATEWAY) и валютного (INETCUR_GATEWAY) рынков будут проводиться технические работы по обновлению торговой системы. Возможна временная потеря доступа к тестовым системам, будут отключены сервисы WebAPI. Также не будут сохранены заявки и сделки, заключенные в день обновления.

Обращаем ваше внимание, что после обновления, на первых этапах тестирования, отчёты с данного стенда могут формироваться и рассылаться на нерегулярной основе.



